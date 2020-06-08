°ì¸®²È¤ËÇ238É¤¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¡¡»Ë¾åºÇ°¤Î¡ÖÂ¿Æ¬»ô°é¡×Êø²õ¸½¾ì¡ÊÆ°²èÉÕ¤¡Ë
»à³¼¤Ï·Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊµÇ¢¤Î»É·ã½¤ÇÌÜ¤â³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃÏ¹ö³¨¿Þ¡×¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÇÎ¤¿ÆÃµ¤·¤âÆñ¹ÒÃæ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Î°ì¸®²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³·î25Æü¤Î¤³¤È¡£¿Í´Ö¤Ï£±³¬¤ÇÊë¤é¤·¡¢¤½¤³¤Ë100É¤¶á¤¤Ç¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ°Êª´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±³¬¤ÏÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£²³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾²¤ÏÊµÇ¢¤ÇÉå¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»É·ã½¤ÇÌÜ¤â³«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤â100É¤°Ê¾å¤ÎÇ¤¬¤¹¤·µÍ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊNPOË¡¿Í¡Ø¥Ë¥ã¥óÍ§¤Í¤Ã¤È¤ï¡¼¤¯ËÌ³¤Æ»¡Ù¾¡ÅÄ¼îÈþÂåÉ½¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ç»Ë¾åºÇ°¤ÎÂ¿Æ¬»ô¤¤Êø²õ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È238É¤¡£¸½¾ì¤ò°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿¾¡ÅÄ»á¤é¤Ï¡¢¿©ÎÁ30Ô¤È¿å40ℓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤°°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï»óÇ¤ò¼ç¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¤Ï£²¥õ·î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë£¸É¤»º¤à»Ò¤â¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈòÇ¥µîÀª¤ÎÈñÍÑ¤ò±Þ(¤¤¤È)¤¤ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Áá¤¯SOS¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡¡¾¡ÅÄ»á¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ï71É¤¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¾ùÅÏ²ñ¤¬³«¤±¤º¡¢£µ·î25Æü¸½ºß¤ÇÎ¤¿Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï22É¤¡£ÃÏ¹ö³¨¿Þ¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÇ¤¬¡¢¤Þ¤Àµß¤¤¤Î¼ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PHOTO:NPOË¡¿Í¡Ø¥Ë¥ã¥óÍ§¤Í¤Ã¤È¤ï¡¼¤¯ËÌ³¤Æ»¡Ù