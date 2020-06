Fudge(@choco_bit)氏が、他のTwitterユーザーからの、「折りたたみ式iPhone登場の可能性」に関する質問に、「非常に低い」と回答しました。

Apple RUMORs (LEAKS)氏は2020年6月4日、「4つのソースから情報を得た」とし、その直後に、「折りたたみ式iPhone」との短いメッセージを投稿していました。これは、折りたたみ式iPhoneの登場に関するリーク情報と予想されていました。







その後Apple RUMORs (LEAKS)氏は6月5日に、「今日はリーク情報はありません。また明日」とツイートした後、6月7日に、「トラブルです。しばらくリーク情報を伝えることは出来ない」と投稿しました。



Apple RUMORs (LEAKS)氏からの追加情報入手が難しくなったことで、The Gold Lions(@thegoldlions)氏はFudge(@choco_bit)氏に確認を求めたと思われます。



Its a random plan thrown at the wall by people within Apple. The odds of it coming to fruition is very very low. I suspect at best it might have an EVT unit then dropped, but as of now no models exist and will not for at least few months

— Fudge (@choco_bit) June 7, 2020