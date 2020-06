『シカゴ P.D.』『NCIS』出演の新生ケルヴィン・ハリソン・Jr、才能あふれる演技と音楽に注目！

『シカゴ P.D.』『NCIS:ニューオーリンズ』『スタートアップ』などの人気ドラマに出演を重ね、6月5日(金)より公開中の映画『ルース・エドガー』では、文武両道にたけるがどこかミステリアスな17歳の少年ルース役で主演。そして7月10日(金)より公開となる映画『WAVES/ウェイブス』では『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のスターリング・K・ブラウンの息子タイラーとして、順風満帆な人生の歯車が徐々に狂い始め、自分を見失っていくという難しい役どころを熱演するケルヴィン・ハリソン・Jr。主演作の公開が続く今、音楽と演技で注目を浴びる25歳の新星俳優の魅力に注目したい。



1994年、ルイジアナ州ニューオーリンズに生まれたケルヴィン。ミュージシャンの両親のもとで育ち、名門ニューオーリンズ・センター・フォー・クリエイティブ・アーツでジャズを学び、さらにはミュージシャンである父の影響からピアノ、トランペット、ギターなど様々な楽器を習得。俳優業を志してロサンゼルスに移り住んだケルヴィンはアカデミー賞作品賞ほか3冠に輝いた、2013年公開のスティーヴ・マックィーン監督作品映画『それでも夜は明ける』で俳優デビューを果たす。

その後、『スタートアップ』ではエディ・ ガテギの息子としてキーとなる役どころを演じたことが記憶に新しい。

そんなケルヴィンが映画『WAVES/ウェイブス』で演じる主人公タイラーは、将来を嘱望されているレスリングのスター選手。スポーツ、学業などすべてにおいて常に親からの強いプレッシャーにさらされている。そんな高校生のタイラーにある日、不運にも肩の負傷が発覚、医師から選手生命の危機を告げられる。追い打ちをかけるかのように、恋人の妊娠が判明。徐々に狂い始めた人生の歯車に翻弄され、自分を見失っていくタイラー。そして彼の家族の運命を変える決定的な悲劇が起こってしまう――。

本作の主役とも呼べるのは、今の音楽シーンをリードする豪華アーティストたちが手掛ける31の名曲。トレイ・エドワード・シュルツ監督が事前に本編に使用する楽曲のプレイリストを作成し、そこから脚本を着想し製作された作品だからだ。監督自身が「ある意味でミュージカルのような作品」と語るように、全ての曲が登場人物の個性や感情に寄り添うように使用され、時には音楽がセリフの代わりに登場人物の心の声を伝える。

一見、体育会系のように見えるタイラーだが、ピアノを弾く姿からはデリケートな感性を持っていることが伝わってくる。今回解禁となったクリップでケルヴィンが披露しているのは、劇中で使用される彼のオリジナル曲「La Linda Luna」。このタイトルは、タイラーの彼女であるアレクシスのミドルネーム、ルナ(かわいい月)にちなんだもので、人間関係がどのように崩壊し、愛し合う二人がいかにして悲しい場所に行きついてしまうのかを表現したと述べている。音楽一家で育ったケルヴィンが持つ秀でた音楽の才能が成せる技だろう。

シュルツ監督も「彼の才能にぶっ飛んだんだ。まだ若いのに頭が切れるし、この子は最高だと思った。人間的にもすばらしいし、才能にもあふれている。世界中に彼の才能を知ってもらいたいんだ」とケルヴィンの才能に惚れ込んでいることを明かしている。



誰もが体験する青春の挫折、恋人との別れと出会い、親子の確執、家族の絆、そしてすべての傷を癒す愛といったさまざまなテーマを、実験的かつ現代的な手法で鮮烈に描く映画『WAVES/ウェイブス』は、7月10日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

※当初予定4月10日(金)より公開日変更となりました

