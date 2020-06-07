ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¡¢0ºÐ¡Á27ºÐ¤ÎÂ¢½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä
¡¡½÷Í¥¤ÎºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤¬¡¢0ºÐ¤«¤é27ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÂ¢½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤¿½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤ªÊõ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÄí¤Ê¤Ê¤ß½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡¡2008Ç¯16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2008¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºùÄí¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤ÇÀ¾¶¿Î´À¹¤ÎËåÌò¡¦»ÔÍè¶×¤ò¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËåÌò¡¦Àî¸¶Ä¾»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¶áÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿BBC¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø13¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤é13Ç¯´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤µ¤È±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºùÄí¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¤Ï¡¢À¶½ã¤Ç²ÄÎù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÈþ¤·¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Î¡Ö¸½ºß¡¦²áµî¡¦Ì¤Íè¡×¤¬´Ý¤´¤È¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ìºý¡£ÆâÍÆ¤Ï4¾Ï»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Îº£¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Èº£¡É¤ÎºùÄí¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢Âè2¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Î12years¡×¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ªÊõ¼Ì¿¿¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¯Âè3¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Îdream¡×¤Ç¤Ï¡¢¾å³¤¤äÂæÏÑ¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëºùÄí¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å³¤¥í¥±¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½÷Í¥¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ß¤ë»£±Æ½ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤ÆÂè4¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Î100Ìä100Åú¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢27ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë100Ìä100Åú¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë12Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö0Âå¡¢20Âå¡¢¤½¤·¤Æ20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ7Ç¯·Ð¤Ã¤¿27ºÐ¤Îº£¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ö¡¢¤ª»Å»ö¡¢´Ä¶¡¢É½¾ð¡¢´¶¾ð¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê»ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºùÄí¤Ï¡¢¡Ö0ºÐ¤«¤é27ºÐ¤Îº£¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°Ù¡¢³°½Ð¤Î¼«½Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ1Æü¤âÁá¤¤½ªÂ©¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£²Á³Ê¤Ï2500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÄí¤Ê¤Ê¤ß½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¸ø³«¥«¥Ã¥È
¡¡2008Ç¯16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2008¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºùÄí¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤ÇÀ¾¶¿Î´À¹¤ÎËåÌò¡¦»ÔÍè¶×¤ò¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎËåÌò¡¦Àî¸¶Ä¾»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¶áÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿BBC¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø13¡Ê¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢13ºÐ¤«¤é13Ç¯´Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤µ¤È±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºùÄí¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¤Ï¡¢À¶½ã¤Ç²ÄÎù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÈþ¤·¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Î¡Ö¸½ºß¡¦²áµî¡¦Ì¤Íè¡×¤¬´Ý¤´¤È¼ý¤á¤é¤ì¤¿°ìºý¡£ÆâÍÆ¤Ï4¾Ï»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Îº£¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Èº£¡É¤ÎºùÄí¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢Âè2¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Î12years¡×¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤ªÊõ¼Ì¿¿¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¯Âè3¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Îdream¡×¤Ç¤Ï¡¢¾å³¤¤äÂæÏÑ¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëºùÄí¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾å³¤¥í¥±¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½÷Í¥¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ß¤ë»£±Æ½ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤ÆÂè4¾Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤ß¤Î100Ìä100Åú¡õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢27ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë100Ìä100Åú¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë12Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö0Âå¡¢20Âå¡¢¤½¤·¤Æ20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ7Ç¯·Ð¤Ã¤¿27ºÐ¤Îº£¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ö¡¢¤ª»Å»ö¡¢´Ä¶¡¢É½¾ð¡¢´¶¾ð¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê»ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºùÄí¤Ï¡¢¡Ö0ºÐ¤«¤é27ºÐ¤Îº£¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°Ù¡¢³°½Ð¤Î¼«½Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ1Æü¤âÁá¤¤½ªÂ©¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß½é¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Ê¤Ê¤ßFlowering¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£²Á³Ê¤Ï2500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£