´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¤ò¸ø³« ¡ÖSF±Ç²è¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤¬5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤òÁõÃå¤·¤¿Èà½÷¤ÎSF±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀè¿ÊÅª¡×¡Ö¶áÌ¤ÍèÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Î¡Ö¶áÌ¤ÍèÅª¡×¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¡¢¤Û¤«²áµî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡´ÓÃÏÃ«¤¬¡ÖºòÆü¤«¤é»£±ÆºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Ë¤è¤ê»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¡Áå«¤Î¥«¥ë¥Æ¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î»£±ÆºÆ³«¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âô»³¤Î¹©É×¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë»ö¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ÓÃÏÃ«¤Ë¤è¤ë»£±ÆºÆ³«Êó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»£±ÆºÆ³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¤Ë¤â¡ÖSF±Ç²è¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÀè¿ÊÅª¡×¡Ö¶áÌ¤ÍèÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shihori_kanjiya¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Î¡Ö¶áÌ¤ÍèÅª¡×¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¡¢¤Û¤«²áµî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡´ÓÃÏÃ«¤¬¡ÖºòÆü¤«¤é»£±ÆºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É¤ò¤Ä¤±¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Ë¤è¤ê»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¡Áå«¤Î¥«¥ë¥Æ¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î»£±ÆºÆ³«¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âô»³¤Î¹©É×¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¤¬°ì¹ï¤âÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë»ö¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ÓÃÏÃ«¤Ë¤è¤ë»£±ÆºÆ³«Êó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»£±ÆºÆ³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤ËÈà½÷¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¡¼¥ë¥É»Ñ¤Ë¤â¡ÖSF±Ç²è¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÀè¿ÊÅª¡×¡Ö¶áÌ¤ÍèÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shihori_kanjiya¡Ë