¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡×¼çÂê²Î¤ä¥¥ã¥é¥½¥ó¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡¡¥¥ã¥¹¥È¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¤â¼ýÏ¿
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡×½é¤Î²»³ÚÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢¿À¡¹¤¬½»¤Þ¤¦À¤³¦¡¦¿ÀÉô³¦¤ËµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¾¯Ç¯¡¦ÀïÉô¥ï¥¿¥ë¤¬¡¢Î¶¿À´Ý¤ä·õÉô¥·¥Ð¥é¥¯¤äÇ¦Éô¥Ò¥ß¥³¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢7³¬ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÁÏ³¦»³¤ÇËâ³¦¤Î²¦¥É¥¢¥¯¥À¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÁ¸±ëý¡£ºÇ¿·ºî¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë ¼·º²¤ÎÎ¶¿À´Ý¡×Á°ÊÔ¤¬YouTube¤ÎBANDAI SPIRITS¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¸åÊÔ¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¤Ï9·î¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£
¡¡¡Ö¡ØËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡Ù Music Collection¡×¤ÈÂê¤·¡¢1988Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡×¤«¤é¼çÂê²Î¤ä·àÈ¼¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤Ê¤É34¶Ê¤¬¡¢Apple Music¡¢amazon music¡¢iTunes Store¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¶Ê¹ØÆþ¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ°ì³ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£Vol.1¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë¡×¤ÈºÇ¿·ºî¡ÖËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë ¼·º²¤ÎÎ¶¿À´Ý¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖSTEP¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Öa¡¦chi-a¡¦chi ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ï¥¿¥ëÌò¤ÎÅÄÃæ¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖSTEP¡×¡¢¥Ò¥ß¥³Ìò¤ÎÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤Ë¤è¤ë¡Öa¡¦chi-a¡¦chi ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¡ÖHI¡¦MI¡¦KO¡×¤Ê¤É8¶Ê¤¬¡¢Vol.2¤Ë¤Ï¡ÖÎ¶¿À´Ý¡×¡Ö¥É¥¢¥¯¥À¡¼¤Î±Æ¡×¡Ö¥ï¥¿¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É·àÈ¼26¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£