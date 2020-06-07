¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò´´Éô¤¬¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¹Ô¤ÈÝÄê¡ª¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×
RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥ß¥ó¥Ä¥é¥Õ»á¤Ï¡¢¥Æ¥£¥â¡¦¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¹Ô¤¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ç¸ø¼°Àï41»î¹ç¤Ç31¥´¡¼¥ë¤ÈÌöÆ°¤¹¤ë¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¡£¤³¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±¡¢º£²Æ¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó72²¯±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë·ÀÌó²ò½ü¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢24ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ó¥Ä¥é¥Õ»á¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥É¥¤¥Ä¡Ù¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢°Ê²¼¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥£¥â¡¦¥ô¥§¥ë¥Ê¡¼¤ÏRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÎÁª¼ê¤À¡£¿ô½µ´ÖÁ°¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤ÇË»¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥£¥â¤È¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ßÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÈà¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£º£¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥£¥â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤â»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×