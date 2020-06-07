C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢À¸³¶¼ýÆþ¤Ç¥á¥Ã¥·Ä¶¤¨¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦½é¤Î¡È1100²¯±ßÅþÃ£¡É¤ÈÊÆ»ïÊóÆ»
¥¥ã¥ê¥¢Áí¼ýÆþ¤Ï7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó839²¯±ß¡Ë¤ËÅþÃ£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢À¸³¶¼ýÆþ¤Ç10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1100²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤ÀÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤ÏÀè¤´¤í¤Ë2020Ç¯ÅÙÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤¤¤À¥»¥ì¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°100¤òÈ¯É½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é¤Ï·×4¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤¬1²¯500Ëü¥É¥ë¡Ê115²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿4°Ì¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢1²¯400Ëü¥É¥ë¡Ê113²¯9700Ëü±ß¡Ë¤Î5°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼³¦2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¬¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁÔÀä¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿2¿Í¡£¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÊý¤¬°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹»á¤òÂåÍý¿Í¤Ë»ý¤Ä¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥×¥í17Ç¯´Ö¤Ç6²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó712²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯6·î¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¸½¹Ô·ÀÌó¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢Áí¼ýÆþ¤Ï7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó839²¯±ß¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈºÇÂ¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤òµÏ¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬2²¯¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È·×4²¯2700Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNIKE¡×¤È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¸³¶·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥í¥Ê¥¦¥É¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÇ¯´Ö2000Ëü¥É¥ë¡Ê22²¯±ß¡ËÍ¾¤ê¤ÎÚÀÆþ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCLEAR¡×¡¢·ò¹¯Êä½õ¿©ÉÊ¤ÎÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¥é¥¤¥Õ¡×¡¢ÌôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¢¥Ü¥Ã¥È¡×¤«¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï2013Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCR7¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖPestana¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¥Þ¥Ç¥¤¥é½ôÅç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ê70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎµëÍ¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³1Ç¯´Ö¤ÎÚÀÆþ¤Ï1²¯400Ëü¥É¥ë¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2005Ç¯¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÎÁí¼ýÆþ¤Ï6²¯500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó663²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂ³¤À¸³¶ÚÀÆþ10²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë