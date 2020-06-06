¥«¥ÄÐ§¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ð§¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥ì¤òºî¤ê¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥«¥Ä¤ò¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢Íñ¤Ç¤È¤¸¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥«¥Ä¤Ï´ÊÃ±¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Îä¤á¤¿¥«¥Ä¤ò¥°¥ê¥ë¤Ç²¹¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

¥«¥ÄÐ§¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä


¤Þ¤º¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ÄÐ§ºî¤ê¤Î´ðËÜ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Ð§¤¿¤ìºî¤ê¤«¤é¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¤À¤·º«ÉÛ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£

ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ä¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ¿¨¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íñ¤ÏÈ¾½Ï¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸Ç¤á¡£¤¿¤ì¤Ï¤­¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¤Ä¤±¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ÏÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ä¤æ¤À¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥ÄÐ§¤Ç¤¹¡Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ä¤æ¤À¤¯¤¬¹¥¤­¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¿¤ì¤ò¿å¤Ç¾¯¤·Çö¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£

Îä¤á¤¿¥«¥Ä¤Ï²¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤­¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥°¥ê¥ë¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼Åù¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£

ÊÌ¤Ë¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¤Ã¤¿¥«¥Ä¤¬¹¥¤­¡ª¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¥¿¥ì¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤á¤Ë¼Ñ¤Æ¡¢½Á¤òµÛ¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£

ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë

¡ã¤«¤ÄÐ§¤ÎºàÎÁ¡ä
¤´ÈÓ¡§4¿ÍÊ¬
¤È¤ó¤«¤Ä¡§4Ëç
¤¿¤Þ¤Í¤®¡§1¥³¡Ê200g¡Ë
Íñ¡§L4¥³

¡ãÐ§¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¡ä
¿å¡§200cc
¼ò¡§Âç¤µ¤¸2
º½Åü¡§Âç¤µ¤¸2¡Ê26g¡Ë
¾ßÌý¡§Âç¤µ¤¸5¡Ê75cc¡Ë
¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ÎÁÇ¡§¾®¤µ¤¸1
º«ÉÛ¡§4cm³Ñ

Ð§¤¿¤ì¤òÆé¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾øÈ¯¤¹¤ëÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¿å¤òÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º½ÅüÂç¤µ¤¸2¤Ï22¡Á24g¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÂçÀ¹¤ÎÂç¤µ¤¸2¤Ç¤¹¡£

ºî¤êÊý¡¦¼ê½ç

½êÍ×»þ´Ö¡§5Ê¬

¢§1¡§º«ÉÛ°Ê³°¤ÎÐ§¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó

ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ëº«ÉÛ°Ê³°¤ÎÐ§¤¿¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¡£
¤Õ¤­¤³¤Ü¤ì¤ËÃí°Õ¡£

¢§2¡§º«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤ë

¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æº®¤¼¡¢º«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤ë¡£

¢¨Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢º«ÉÛ¤Î»Ý¤ß¤¬½Ð¤ë¡£ 

¢§3¡§ºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë

¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¾Á°¤ËÍÈ¤²¤¿¤¤¤¬¡¢Îä¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥°¥ê¥ë¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¯¡£
¤È¤ó¤«¤Ä¤ò²¹¤á¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Íñ¤òåºÎï¤Ë¤«¤¿¤á¤ë¤¿¤á¡£

¢§4¡§Æé¤Ë¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÈÐ§¤¿¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë

¤¢¤ì¤ÐÐ§ÍÑ¤ÎÆé¡Ê¾®¤µ¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÊÒ¼êÆé¤ÇÎÉ¤¤¡Ë¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÈÐ§¤¿¤ì¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£

¢¨Ð§¤¿¤ì¤Ï¡¢¤ª¶Ì¤Ç·Ú¤¯1ÇÕ¡Ê70¡Á75­Õ¡Ë
³¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ì¤Î¾øÈ¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¡£

¢§5¡§Íñ¤Ï·Ú¤¯¤Û¤°¤¹

Íñ¤Ï·Ú¤¯¤Û¤°¤¹¡£
²«¿È¤ÈÇò¿È¤¬º®¤¶¤ê¤­¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬åºÎï¡£

¢§6¡§¤¿¤Þ¤Í¤®¤¬¼Ñ¤¨¤¿¤é¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¤Î¤»¡¢¤¹¤°¤ËÍÏ¤­Íñ¤òÎ®¤¹

¤¿¤Þ¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢ÍÏ¤­Íñ¤ò¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Î®¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ÊÀõÆé¤Ç¼Ñ¤ë¤È¡¢¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤¿¤Ä¤¯¤È¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¿å¤òº¹¤¹¡£

¢§7¡§³¸¤ò¤·¤Æ¼Ñ¤ë

³¸¤ò¤·¤Æ¼Ñ¤ë¡£

Ãæ²Ð°Ê¾å¤Ç¼Ñ¤Æ¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¾å¤ÎÍñ¤¬È¾½Ï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÃÇ®½ª¤ï¤ê¡£
¤ªÊÛÅöÍÑ¤Ê¤é¡¢²Ð²Ã¸º¤ò¼å¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ñ¤ÆÍñ¤Ë´°Á´¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¤³¤È¡£

¢§8¡§Ð§¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤³¤ó¤â¤ê¤È¤è¤½¤¤¡¢¡Ê6¡Ë¤ò¤Î¤»¤ë

Ð§¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤ä¤äÃæ¹â¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¡Ê6¡Ë¤ÎÆé¤ò·¹¤±¤Æ°Ü¤¹¤«¡¢È¤¤òÅº¤¨¤Æ¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤»¤ë¡£
¤«¤Ä½Å¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤´ÈÓ¤ÏÊ¿¤é¤Ë¤è¤½¤¦¡£

¢§9¡§´°À®

´°À®¡£

¤ªÌ£Á¹½Á¤È¤ªÄÒÊª¤òÅº¤¨¤Æ¡£
(Ê¸:ÂçÀÐ ¼÷»Ò¡Ê¥ì¥·¥Ô¥¬¥¤¥É¡Ë)