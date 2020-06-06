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¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

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Coordinate 01

À¹¤ê´¶¤ò¹ç¤ï¤»¤ë

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Coordinate 02

ÁÇºà¤ò¹ç¤ï¤»¤ë

¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä¡ÖLILLIAN CARAT¡×¤Î¥·¥¢¡¼¥·¥ã¥Ä
¥×¥Á¥×¥é¡Ä¡Ö¥¨¥à¥º¥¨¥­¥µ¥¤¥È¡×¤Î¥¹¥«¡¼¥È

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Coordinate 03

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¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä¡Ö31Sons de mode¡×¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹
¥×¥Á¥×¥é¡Ä¡Ölsn't She?¡×¤Î¥¹¥«¡¼¥È

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¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¦¥¹ 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿31Sons de mode¡Ê¥Ò¥í¥¿¡Ë¡¡¥¨¥¯¥ê¥å¥Á¥å¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È 2,800±ß¡ÜÀÇ¡¿lsn't She?¡¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥° 2,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ì¥È¥í¥¬¡¼¥ë¡¡¥ß¥å¡¼¥ë 1,899±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿GRL¡¡¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¿¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª

Coordinate 04

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¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä¡ÖMERCURYDUO¡×¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥·¥ã¥Ä
¥×¥Á¥×¥é¡Ä¡ÖGRL¡×¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä

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»£±Æ¡¿Ã«¸ý¹ª¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¾åÅÄÍ´µ±¡ÊÀÅÊª¡Ë ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÂçÄÍºÌºÚ ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¿¹ÀîÀ¿¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¾¾°æ°¦è½¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢郄¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë 