【ネタばれ】『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5、3人目の降板！

DCコミックスのスーパーヒーローが集結する『レジェンド・ オブ・トゥモロー』。本国で放送されたシーズン5をもって、あのキャストが降板することが明らかとなった。米TV Lineが報じている。(※本記事は、『レジェンド・オブ・トゥモロー』シーズン5最終話のネタばれを含むのでご注意を)

この度、降板することが発表されたのは、シーズン2でジャスティス・ソサエティ・オブ・アメリカのメンバー、アマヤ・ジウィ/ビクセンとして登場し、シーズン4から古代ギリシャの女神チャーリーとして出演したメイジー・リチャードソン=セラーズ。

米CWにて6月2日(火)に放送されたシーズン5の最終話第15話「Swan Thong(原題)」で、チャーリーはレジェンドのチームに復帰し、彼女の姉妹であるラケシスの支配から世界を救う手助けをする。そして、ラケシスを許した後にチャーリーは、1970年代のロンドンに彼女のパンクバンド"The Smell"と残って自分のルーツを捨てる決断を下し、時空を一緒に超えて旅をしていた仲間に別れを告げた。

最終話の翌日に、メイジーは自身のTwitterで降板を報告している。

Thank you for your endless love and support. Amaya and Charlie have brought me so much joy these past 4 years, and you are THE MOST kind, generous, inclusive fan base a show could hope for. Never change. I can't wait to share the projects I'm currently creating. Love you all