カーク船長、条件付きで『スタトレ』にカムバック!?

『スター・トレック』オリジナルシリーズなどでカーク船長を演じたウィリアム・シャトナーが、シリーズに同役でカムバックする可能性がでてきた。米Comicbookが報じている。

英メトロUKに『スター・トレック』について話したウィリアムは、「もしカムバックが意味を成すものであり、カメオ出演でないなら」と、出演の可能性はあり得ると話した。1966年から3シーズンにわたり放送された『スター・トレック/宇宙大作戦』でジェームズ・T・カーク船長を演じ、その後もシリーズに出演する他、製作、監督も務めていたウィリアム。

ウィリアムは今年3月、自身のTwitterで「いいえ。カーク船長の物語は、現時点ではもう終わっていると思います」とシリーズへのカムバックはないことを断言していたが、この数カ月で心境に変化があったようだ。

No. I think Kirk's story is pretty well played out at this point. https://t.co/30qVk9uxKN