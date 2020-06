カトリックでは神父、プロテスタントでは牧師など、神に仕える聖職者は、常に品行方正で皆のお手本となるような存在だが、そんな聖職者でも逮捕されることがあるようだ。海外ニュースサイト『Fox5 Atlanta』および『Atlanta News Now』は、アメリカ・ジョージア州の教会で牧師を務める男が、男性と性交渉をしようとした罪で逮捕されたと5月27日までに報じた。記事によると5月19日、56歳の牧師の男(以下、牧師)は、ネットで知り合った男に会うためにモーテルにチェックインしたという。男とは売春目的で会おうとしていたようだ。部屋で待っていた牧師は、ノック音がしてドアを開けたところ、覆面を被った男2人が部屋に押し入った。男の1人は牧師に銃を向け、財布、携帯などを盗んで逃走したという。牧師はすぐさま警察に通報。警察は強盗事件として捜査を開始したという。この時、牧師がどこまで警察に話したかは不明だが、本件を口外しないよう、牧師の家族にも話を聞かないよう警察に求めたという。 >>ロックダウンの違反者の罰が“ダンス” 笑って見物する警察官や動画を撮影する警察官に物議<< ​​​さらに、牧師は売春しようとした事実を隠すため、家族や友人らに対し、「薬局の駐車場で黒人の男2人に誘拐された。モーテルに連れて来られて財布などを盗まれた」とウソの説明をしたという。しかし、治安悪化に不安を覚えた牧師の友人は、注意喚起を行うために、牧師の話をSNSに投稿。投稿内容は瞬時に広がり、警察に問い合わせが複数入ったという。警察もSNSの投稿内容に注目。多方面から捜査を進めた結果、薬局では何も発生していないと断定。牧師が男との性交渉目的で、このモーテルを4か月位前から頻繁に利用していたことが分かったという。警察は売春での立証が難しかったようで、ソドミー法違反で牧師を逮捕した。ソドミー法とは「自然に反する性行動」を違法とみなすもので、肛門性交、獣姦などがそれに該当するが、異性カップルに適用するケースは稀だという。事実上、同性愛行為を規制する色合いが強く、現在は廃止している国・州も多い法律だ。なお、逮捕の翌日、牧師は保釈金を払って釈放された。牧師を襲った強盗は現在も捕まっておらず、警察が行方を追っているという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「強盗されたことを通報しなければ、売春のこともバレなかったんじゃない?」「ウソもつくし、売春もする。そもそも牧師に向いてない」「この牧師はまだ良い方。性欲をお金で解決しようとした。聖職者が少年に性的暴行を加えるニュースをよく聞くからね」「今はLGBTを尊重する時代。ソドミー法は時代に合っていない。男色でも問題ないのでは? 牧師がかわいそう」など様々な声が上がった。海外にはソドミー法違反で逮捕された牧師が他にもいる。海外ニュースサイト『KSDK』は2018年4月16日、アメリカ・ミズーリ州の教会に勤める牧師の男が、少年と性的関係を持ったとして逮捕されたと報じた。同記事によると、当時30歳の牧師の男は、当時15歳の少年を過去2度にわたり自宅に連れ込み、少年に対しオーラルセックスなどを行ったことが発覚したという。事件が発覚した経緯は不明だが、警察は未成年に対する性的暴行およびソドミー法に違反した罪で男を逮捕したという。男の逮捕を受けて、男の所属する教会は、男を牧師職から除名。捜査に全面的に協力すると発表した。なお、男にどんな判決が下ったかの続報はなく不明である。神に仕えているとは言え、牧師も人間だ。性欲は消せないものであろう。性的暴行を加えるなど言語道断だが、神の教えに従い、法律の範囲内で楽しむようにしてもらいたいものである。記事内の引用についてDeputies: Georgia youth pastor lied about kidnapping to hide visit to male prostitute(Fox5 Atlantaより)https://www.fox5atlanta.com/news/deputies-georgia-youth-pastor-lied-about-kidnapping-to-hide-visit-to-male-prostituteMacon teacher charged with solicitation of sodomy after reporting he was robbed (Atlanta News Now より)https://www.ajc.com/news/national/macon-teacher-charged-with-solicitation-sodomy-after-reporting-was-robbed/HSCfmFjtjkK5E9Mt8Mp7EL/Youth pastor at Clayton church charged with statutory sodomy (KSDKより)https://www.ksdk.com/article/news/crime/youth-pastor-charged-with-statutory-sodomy/63-540251213