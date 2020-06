世界各国の傑作・怪作映画を集めた「未体験ゾーンの映画たち 2020」が、6月19日から、ヒューマントラストシネマ渋谷で開催されることが決定した。全23本の未体験映画が上映される。

「未体験ゾーンの映画たち」は、さまざまな理由から日本公開が見送られてしまう傑作・怪作をスクリーンで体験してもらうことをモットーに、2012年からヒューマントラストシネマ渋谷をメインに開催されている劇場型映画祭。今回の延長戦では、世界各国、あらゆるジャンルから選出された23本の未体験映画を上映する。

ラインナップは、「ゲーム・オブ・スローンズ」のエミリア・クラークが美貌を武器に男のすべてを狂わせるダークヒロインを体当たりで演じる『エージェント・スミス』、殺人ソファが人を襲うニュージーランド発の新感覚ホラー『キラーソファ』、ナオミ・ワッツが大停電・多発する暴動・連続殺人鬼の影に心を蝕まれる女流作家を演じた『ウルフ・アワー』、2017年に日本公開されたSF大作『アトラクション 制圧』の続編『アトラクション 侵略』、あおり運転をしたサイコパスに家族が襲われるカーアクションスリラー『ロード・インフェルノ』など。

そのほかにも孤島の監獄が舞台のゾンビサバイバル『エクスペリメント・アット・セントレオナルズ女子刑務所』、『ラ・ラ・ランド』スタッフの異色スリラー『ストレンジ・アフェア』など、劇場では観られなかったはずのラインナップが揃う。(編集部・入倉功一)

「未体験ゾーンの映画たち2020 延長戦」 上映ラインナップ 23作品

『エージェント・スミス』

『ゲット・イン』

『ザ・クーリエ』

『THE LAW 刑事の掟』

『ダンスダンスダンス、そしてバードソング』

『デスマッチ 檻の中の拳闘』

『モルグ 死霊病棟』

『キラーソファ』

『ストレンジ・フィーリング アリスのエッチな青春白書』

『The End Of Will Be Spectacular(英題)』

『ナイト・ウォッチャー』

『KILLERMAN / キラーマン』

『ウルフ・アワー』

『リベンジ・アイランド』

『ザ・スパイ ゴースト・エージェント』

『ロード・インフェルノ』

『VETERAN ヴェテラン』

『エクスペリメント・アット・セントレオナルズ女子刑務所』

『マッド・ハウス』

『サモン・ザ・ダークネス』

『ストレンジ・アフェア』

『アトラクション 侵略』

『ネバー・ダイ』