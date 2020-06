英国映画テレビ芸術アカデミーが主催し、イギリス国内で放送されたテレビ番組に贈られる、BAFTA英国アカデミー賞テレビ部門のノミネーションが発表された。主演男優賞には、『Giri/Haji』に出演の平岳大がノミネートされた。最多のノミネートとなったのは、エミー賞とゴールデン・グローブ賞を受賞した『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』で14ノミネート。昨年同賞で歴代最高のノミネート数を獲得した『キリング・イヴ/Killing Eve』に並んだ。次点は『ザ・クラウン』で7ノミネート。エミー賞コメディ部門受賞の『Fleabag フリーバッグ』と、日英が舞台のドラマ『Giri/Haji』が6ノミネートで続き、『Giri / Haji』に出演の平岳大が主演男優賞にノミネートされている。授賞式は、本来5月17日に開催される予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期され、ノミネーションの発表も遅れていた。結果は、現地時間7月31日に発表され、司会はコメディアンのリチャード・アイオアディが務める予定。主要部門のノミネーションは以下の通り。■ドラマシリーズ賞『ザ・クラウン』『このサイテーな世界の終わり』『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』『Giri/Haji』■シングルドラマ賞『ブレグジット EU離脱』『Elizabeth Is Missing(原題)』『The Left Behind(原題)』『Responsible Child(原題)』■ミニシリーズ賞『刑事ファルチャー 失踪捜査』『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』『The Victim(原題)』『The Virtues(原題)』■主演女優賞グレンダ・ジャクソン 『Elizabeth Is Missing(原題)』ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』サマンサ・モートン『I Am Kirsty(原題)』スランヌ・ジョーンズ『ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ』■主演男優賞カラム・ターナー『The Capture(原題)』ジャレッド・ハリス『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』スティーヴン・グレアム『The Virtues(原題)』平岳大『Giri/Haji』■助演女優賞ヘレン・ベハン『The Virtues(原題)』ヘレナ・ボナム=カーター『ザ・クラウン』ジャスミン・ジョブソン 『トップボーイ』ナオミ・アッキー『このサイテーな世界の終わり』■助演男優賞ジョー・アブサロム『刑事ファルチャー 失踪捜査』ジョシュ・オコナー 『ザ・クラウン』ステラン・スカルスガルド『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』ウィル・シャープ『Giri/Haji』