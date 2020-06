»³²¼ÃÒµ×¡ØTHE HEAD¡ÙÆÃÈÖ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç3²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¡ª1²óÌÜ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¸¶ÅÀ¡Ø¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡Ù

俳優で歌手の山下智久が出演することで話題の大型国際連続ドラマ『THE HEAD』が6月12日(金)より世界30の国と地域での放送/配信スタートする。日本ではHuluにて独占配信開始。山下の本格的な世界進出を記念して、日本テレビ(関東ローカル)にて特別番組が2週連続で3回にわたり放送することが決定した。今回は6月6日(土)に放送される第1回目の特別番組についてご紹介しよう。



無限の暗闇と氷河に囲まれ、もっとも長い夜を迎えた、地球上でもっとも隔離された場所「南極」。そこにひっそりと佇む陸の孤島・科学研究基地で、見るも無残な遺体となって発見された7人の研究員。そして行方不明者および生存者の身には一体、何が起こったのか...!? 完全なる暗夜が続く6ヶ月の間に起こった謎多き事件と、その奥底に潜む血も凍る、この世でもっとも冷たい真実をめぐり、極限状態に置かれた人間たちが繰り広げる震撼の極限心理サバイバル・スリラー『THE HEAD』は全6話で展開する。

このたび放送が決定した特別番組は、6月6日(土)と6月13日(土)、6月14日(日)の2週連続で日本テレビ(関東ローカル)にて放送。

まず第1弾として、山下の"グローバルな原点"となる『山下智久・ルート 66~たった一人のアメリカ』の第1話をほぼノーカットで6月6日(土)に放送。本作は、"単身アメリカ横断旅"に挑む山下の姿を追う全12回の紀行ドキュメント番組(2012年に日本テレビほかで放送)で、4月29日(水・祝)よりHuluにて期間限定配信中。

【ただ今より】Huluオリジナル「THE HEAD」の世界公開を記念して「山下智久・ルート66〜たった一人のアメリカ」を配信スタート‼️



動画配信サービス初登場となる本作。

山下智久の"グローバルな原点"がここに...



詳しくはこちら▷ pic.twitter.com/LC9i1X7rbH -- Hulu Japan (@hulu_japan) April 28, 2020

2011年11月、自ら車を運転し、シカゴとロサンゼルスを結ぶ約3,800劼竜豺馥察屮襦璽66」を走りながら、アメリカ大陸を横断する一人旅に挑んだ当時26歳の山下。どこへ行っても英語オンリーのコミュニケーション、次々と起こる想定外のトラブル、現地の人々とのかけがえのない出会い――。様々な初体験をしながら視野を広げ、グローバルな視点とコミュニケーション能力、何があっても投げ出さない精神力はこの旅で培われたと言っても過言ではないだろう。

翌週6月13日(土)には、『THE HEAD』を製作したヨーロッパ最大級の制作会社 THE MEDIAPRO STUDIO 製作によるHuluプレミアドラマ『THE HEAD』の見どころ解説や撮影の裏側の映像など、ボリュームたっぷりにお贈りする。また、続く6月14日(日)には「All over the World~山下智久と世界で出逢う~」の放送も決定。山下が、『THE HEAD』撮影で滞在したスペイン・テネリフェ島で出逢った世界各国キャストや島で触れ合った人々とリモートミーティングで再会し、本作の魅力や撮影の裏話、島での思い出などを語り合う特別番組。大スケールのドラマメイキングシーンと合わせて、彼と世界の人々とのプレミアムトークが1時間たっぷりと繰り広げられる特別な機会をどうぞお見逃しなく。

❄️THE HEAD メッセージ動画❄️



メッセージ動画第1弾はpic.twitter.com/socmz62MKo -- 【公式】Huluオリジナル「THE HEAD」 (@THEHEAD_2020) May 18, 2020

ドラマ『THE HEAD』は、6月12日(金)22:00より「Huluオリジナル」の連続ドラマとして独占配信スタート。さらに、ヨーロッパの主要放送局や、HBO Asiaが網羅する23の国と地域での放送、各国の配信プラットフォームでも同日公開する。

特別番組放送情報(日本テレビにて放送※関東ローカル)

6月6日(土)24:55〜『山下智久・ルート66〜たった一人のアメリカ』第1話

6月13日(土)24:55〜「Hulu 傑作シアターTHE HEAD 世界公開記念 特別企画」

6月14日(日)16:00〜「All over the World〜山下智久と世界で出逢う〜」

