延期されていた新作映画が公開！【今週末の新作映画】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業休止を余儀なくされていた映画館が再開されはじめ、本日6月5日(金)より延期されていた新作映画が公開となる。本サイトでは、海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する作品をご紹介。

■6月5日(金)『デッド・ドント・ダイ』

第72回カンヌ国際映画祭のオープニング作品として初披露され、世界中を興奮に包んだ、最高に愛すべきゾンビ・コメディー。

アメリカの田舎町に、何やら恐ろしくゾッとする影が...。3人だけの警察署で働くロバートソン署長(ビル・マーレイ『ゴーストバスターズ』)とピーターソン巡査(アダム・ドライバー『GIRLS/ガールズ』『スター・ウォーズ』)は、ダイナーでの変死事件を皮切りに、思わぬ事態に巻き込まれていく。次々と墓場から蘇えり、町に溢れる死者たち。日本刀を携えて救世主のごとく現れた葬儀屋のゼルダ(ティルダ・スウィントン『ドクター・ストレンジ』)も加わり、時間を追うごとに増殖していくゾンビたちに立ち向かう―。

その他の出演者:クロエ・セヴィニー(『見せかけの日々』)、スティーヴ・ブシェミ(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)、ダニー・グローヴァー(『ジュマンジ/ネクスト・レベル』『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)、セレーナ・ゴメス(『ウェイバリー通りのウィザードたち』)...

■6月5日(金)『ANNA/アナ』

リュック・ベッソン監督が『ニキータ』『レオン』『LUCY/ルーシー』に続いて<最強のヒロイン>で放つ、ノンストップ・アクション・エンターテインメント。

1990年、ソ連の諜報機関KGBによって造り上げられた最強の殺し屋アナ(サッシャ・ルス『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』)。美しきファッションモデルやコールガールなどの複数の顔を持つ彼女の使命は、国家にとって危険な人物を次々と消し去ること。その明晰な頭脳とトップクラスの身体能力を駆使して、アナは国家間の争いを左右する一流の暗殺者への進化を遂げる。そんな中、アメリカのCIAの巧妙な罠にはめられ、捜査官レナードから驚愕の取引を迫られる...。

その他の出演者:ルーク・エヴァンス(『美女と野獣』)、キリアン・マーフィ(『ピーキー・ブラインダーズ』)、ヘレン・ミレン(『ワイルド・スピード』シリーズ)、アレクサンドル・ペトロフ(『魔界探偵ゴーゴリ』シリーズ)...

■6月5日(金)『ハリエット』

米HBOの話題作『アウトサイダー』に出演するシンシア・エリヴォが、第92回アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた伝記ドラマ。

1849年、米メリーランド州。ブローダス農場の奴隷ミンティ(シンシア)は、ある日借金の返済に迫られた農場主が自分を売りに出すことを知る。遠く離れた南部に売り飛ばされたら、もう二度と家族には会えず、互いの消息すらわからなくなってしまう。脱走を決意したミンティは、奴隷制が廃止されたペンシルベニア州を目指してたった一人で旅立つのだった。アフリカ系アメリカ人として、史上初めて米ドル紙幣に肖像が採用された奴隷解放運動家ハリエット・タブマンの激動の人生を描く。

その他の出演者:レスリー・オドム・Jr(『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』)、ジャネール・モネイ(『ホームカミング』)、ジョー・アルウィン(『女王陛下のお気に入り』)、クラーク・ピータース(『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』)、ヴァネッサ・ベル・キャロウェイ(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ヴォンディ・カーティス=ホール(『ローズウッド 〜マイアミ私立検視ラボ』)...

■6月5日(金)『ポップスター』

アカデミー賞女優ナタリー・ポートマンが『ブラック・スワン』を彷彿させる演技と、製作総指揮も務め、今後のキャリアをかけて挑む渾身作。

クラスメイトによる銃乱射事件で死の淵から生還したセレステ(ナタリー)。皮肉にも姉のエレノアと作った追悼曲が大ヒットし、敏腕プロデューサーに見初められ、一躍スターダムへ。18年後―、トップスターの彼女は度重なるスキャンダルで活動を休止していた。再起をかけたカムバックツアーの初日、ある事件が起こる。しかし、それは、彼女の過去の模倣事件だった。蘇るトラウマを抱え彼女はステージにむかうのだが...。

その他の出演者:ジュード・ロウ(『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』)、ステイシー・マーティン(『ハイ・ライズ』)、ジェニファー・イーリー(『ブラックリスト』)、ラフィー・キャシディ(『トゥモローランド』)...



みんなが映画館で映画を楽しむために、感染しない・感染させない対策を取ろう

・映画館に行く前に、検温など自身の体調をチェック

・発熱、咳など体調が優れない場合は、体調を最優先し行くのは控える

・お会計は可能であればキャッシュレス決済

・マスクの着用

・手洗いや消毒液を使用

・せきエチケット

・ロビーや入退時などソーシャルディスタンスを保つ

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『デッド・ドント・ダイ』(c) 2019 Image ElevenProductions,Inc. All Rights Reserved./『ANNA/アナ』(c) 2020 SUMMIT ENTERTAINMENT,LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『ハリエット』(c) Universal Pictures/『ポップスター』(c) 2018 Vox Lux Film Holdings, LLC. All Rights Reserved