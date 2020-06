行定勲監督が外出自粛応援のため製作し、女優の有村架純、二階堂ふみ、俳優の柄本佑、高良健吾らがボランティア出演した完全リモート撮影によるショートムービー2作が、オンライン動画配信サービスHuluにて6月6日より配信される。この2作品は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、行定監督が映像制作プロダクション「ROBOT」と手を組み、世の人々に感染拡大を防ぐため「お家にいようよ」と呼びかけるべく、ボランティア出演に名乗りを上げたキャスト陣と共に完全リモートで製作。それぞれ4月と5月にYouTubeで公開された。4月24日から公開された第1弾『きょうのできごと a day in the home』には、柄本佑、高良健吾、永山絢斗、アフロ(MOROHA)、浅香航大、有村架純が出演し、Zoomでオンライン同窓会をする若者たちの姿を描写。5月17日から公開された第2弾『いまだったら言える気がする』には、中井貴一、二階堂ふみ、アイドルグループ「BiSH」のアイナ・ジ・エンドが出演し、小説家(中井)とその恋人である女優(二階堂)の会話を軸に“自粛生活下での大人のラブストーリー”を紡ぎ出した。両作品とも、劇中で登場人物たちが映画談義に花を咲かせるなど映画愛に満ちており、映画製作の可能性と熱がこの未曾有の事態をバネにさらに膨らむことも確信させてくれる内容となっている。今回の配信は「Hulu特別編」として、それぞれ本編終了後に行定監督×柄本佑×高良健吾のインタビュー動画を併せて配信する。3人が“Zoomを使った完全リモート撮影を通して初めて体験した面白さや難しさ”など、ざっくばらんなトークを展開する。作品の公開後、媒体のインタビューをたくさん受けたという行定監督も「いろんな人から『作品性として新しい』と言われたんだけど、僕の中では“作品としては不完全”なんです。でも、これも映画。この中だけの“特別な映画”なんだ、と」と、率直な思いを吐露。特別たるゆえんについて、撮影で得た“気づき”と“今後の作品作りにまつわる予感”を軸に、じっくりと語っている。また、劇中の会話で出てきた映画作品の話や、第1弾と第2弾の撮影アプローチの違い、今後に向けての抱負など、3人の素直な今の気持ちが詰まった、トータル約50分の映像となっている。さらに、第3弾作品『映画館に行く日』の製作も決定。こちらも完成次第、Huluで限定配信する。行定監督によると、Huluから受け取る配信許諾料は、一部経費控除後の全額が医療従事者やミニシアター系映画館などへの支援に使われるという。ショートムービー『きょうのできごと a day in the home』『いまだったら言える気がする』は、Huluにて6月6日より配信。