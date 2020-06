『Glee』リア・ミシェル、共演者に差別的暴言の過去を告発され炎上、後日謝罪

大ヒットミュージカルドラマ『Glee/グリー』のレイチェル役で知られるリア・ミシェル。先日第一子を妊娠していることが報じられたばかりだが、『Glee』の元共演者に差別的な暴言を吐いていたことを暴露され炎上。後日謝罪文を発表することになった。米TV Lineなどが報じている。

現地時間5月25日に起きた米ミネソタ州ミネアポリスの郊外でアフリカ系アメリカ人のジョージ・フロイドさんが白人警官に首を押さえつけられて死亡した事件で、白人警官によるアフリカ系住民に対する不当な捜査や暴力に対して、全米では抗議活動が広がっている。

そんな中、リアも自身のTwitterで「ジョージ・フロイド氏の身に起きたことは不当です。今回のことは一つの事件というわけではなく、このようなことは終わりにすべきなのです」と黒人に対する不当な扱いをなくすようコメントした。

だが、そのツイートに対し、『Glee』のシーズン6でジェーン役として出演していたアフリカ系女優のサマンサ・ウェアが大きな声で主張するかのようにすべて大文字で投稿。「大爆笑。私のTV初出演の機会を生き地獄にしてくれたの覚えてないの? 私は一生忘れない。ハリウッドでのキャリア自体に疑問を抱くようになるほど、トラウマになるあなたからの自覚なき差別があったけど。あなた、機会があれば私のウイッグに"クソしてやりたい"とみんなの前で言ったよね」

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD "SHIT IN MY WIG!" AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA