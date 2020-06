【5月ニュースランキング】一挙にシーズン更新した『NCIS』ファミリーや『スーツ』マイクの降板理由を抜いたのは？

緊急事態宣言の解除を受け、長かった新型コロナウイルスによる外出自粛も少しずつ緩和されてきましたが、社会経済活動再開に向けてはまだ慎重な対応が求められています。5月の海外ドラマ関連の話題も色々ありました。嬉しいニュースや、驚きのニュース、インタビュー記事など、見逃していた話題はありませんか? 先月最もアクセス数の多かったニュースをランキング形式でお届け。トップ15をふり返りながら話題をおさらいしてみましょう。



先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の15本。

1.『ウォーキング・デッド』で早すぎる死を迎えたあの人、「いい死に方だった」

ラストシーンを撮影する1ヵ月前に運命を知らされたキャストが、その予想よりも早い降板にショックを明かしながらも、自分が演じたキャラクターの最期に満足していることなどを打ち明けた。

2.『NCIS』ファミリーが一挙にシーズン更新!一方であの人はさよなら...

新型コロナウイルスの影響などで米CBSドラマの多くが打ち切りか更新検討中となっていたなか、ついに待望のニュースが到着!

3.『SUITS』パトリック・J・アダムス、降板の理由とその経緯を語る

現在WOWOWで放送中の『SUITS/スーツ』ファイナルシーズンにカムバックを果たしたハーヴィーの元相棒マイク・ロス役パトリック・J・アダムス。シーズン7で一旦事務所を去った理由について、胸中を明かした当時の記事が注目を集めている。

4.『ウォーキング・デッド』のあの人、『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』に移ったあのキャストが羨ましい

『ウォーキング・デッド』のあの人、『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』に移ったあのキャストが個人的にとても羨ましいと思う理由を激白。





5.アメリカ人気ドラマランキング、『NCIS』がコロナに泣く...

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。他の業界と同じく、製作中断など新型コロナウイルスの影響を色濃く受けているアメリカのドラマ界。4月27日(月)からの週の順位が発表された。

6.【Huluランキング】『ウォーキング・デッド』『スーツ』を抜いて首位を奪取したのは?(5月19日更新)



7.【検索ランキング】『クリミナル・マインド』『FBI』など捜査官を抑えて1位に輝いたのは?4月注目の作品トップ

8.【ランキング】最悪のヴィランは?『ゲーム・オブ・スローンズ』極悪キャラクター

12.『ブラックリスト』シーズン7でレスラーFBI捜査官の秘密が明らかに

13.『NCIS』のあの人、CBSスタジオと契約!複数のプロジェクトが進行中

14.『グッド・ワイフ』&『グッド・ファイト』ダイアン・ロックハート5つのトリビア

15.『ウォーキング・デッド』のリック、‟妻"に弱点を暴露される

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

