内田真礼が2019年に開催した自身初のZeppツアー「we are here」の映像を見ながら、生コメンタリーを行う特番「内田真礼 本人生実況『UCHIDA MAAYA Zepp Tour 2019 we are here』 supported by animelo mix」を配信する。ニコニコ生放送(https://live.nicovideo.jp/watch/lv326083988)で、6月7日午後7時スタート。

生コメンタリーに用いられる映像は、発売中のブルーレイ&DVD「Zepp Tour 2019『we are here』」に収録されている、19年12月16日に行われたZepp Tokyoでのファイナル公演の内容。冒頭30分が無料で、以降はニコニコプレミアムの有料会員限定での公開となる。

そのほか、YouTubeの「ぽにきゃん-Anime PONY CANYON」チャンネル(https://www.youtube.com/playlist?list=PLN63bBjV3Gr9BHkREju-OukphM8_6vBVK)では、内田のデビューシングル「創傷イノセンス」から9thシングル「鼓動エスカレーション」まで、全9本のミュージックビデオ(フルサイズバージョン)を期間限定で無料公開中。