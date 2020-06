俳優・山下智久が出演する日欧共同製作ドラマ『THE HEAD』が、6月12日の世界公開に先駆け、メイキング、山下からのメッセージ動画、山下演じるキャラクターの紹介動画、山下の一問一答インタビュー映像などを公開している。本作は、南極の科学研究基地を舞台にした“極限サバイバルミステリー”。欧州有数の製作会社THE MEDIAPRO STUDIOが製作を主導し、日本からはHuluが参加。エミー賞も受賞した世界的ヒットドラマ『HOMELAND/ホームランド』のエグゼクティブ・プロデューサーを務めたRan Tellemが製作総指揮を担当する。南極の科学研究基地の研究員たちは、暗闇と氷河に覆われる“長い冬”を迎えるにあたり、「越冬隊」の10名を残し、基地を去ることに…。しかし、半年にわたる冬のさなかに突如、基地と外界の交信が断絶。数週間後に研究員たちが基地に戻ると、そこには目も当てられない惨状が広がり、ほとんどの研究員が死亡、1名は行方不明、生存者2名になっていることが判明する。いったい6ヵ月の間に何が起こったのか。異なるタイムラインの中でひもとかれていく謎。食い違う証言。陸の孤島ともいえる南極の基地で、極限状態に置かれた人間たちが壮絶な心理戦を繰り広げていく。世界公開まであとわずかとなった現在、Huluオリジナル「THE HEAD」公式ツイッターやHulu公式YouTubeチャンネルでは、メイキング動画やティザー映像のほか、メインキャストを務めた山下からのメッセージ動画、山下演じるキャラクター“アキ”の紹介動画、山下の一問一答インタビュー映像などを公開中。すべての映像で山下は流ちょうな英語を披露している。メッセージ動画で山下は、本作について「魅力はアクションとミステリーだと思います。それに恋愛の要素も。人間の感情の根幹を描いています」とアピール。山下演じる“アキ”のキャラクター紹介動画では「アキは賢くてすごく直感が強いと思います。監督は僕に(キャラクター名を)名付けさせてくれました。“アキ”に決めました。日本語で“秋”を意味します。秋という季節みたいに冷たさも熱さもあるんです」と性格や名前の由来を説明している。一問一答インタビュー映像では、趣味や好きな食べ物、スポーツなどさまざまな質問に率直に回答。「隠れた特技はある?」に「物事に集中すること」、「自分を表す形容詞を3つ挙げて」に「ハングリーで、謙虚で、愛情深い」、「俳優になってなかったら何をしていた?」には「分からない。レストランを経営したいかな。そこで料理をする」とコメント。最後に「今追っている夢は?」と聞かれると「俳優も歌手も、できる限り長く続けたい」ときっぱり語っている。また今回、『THE HEAD』の世界公開を記念して、地上波での特別番組の放送も決定。6月6日と6月13日に、「Hulu 傑作シアターTHE HEAD 世界公開記念 特別企画」(両日24時55分〜日本テレビにて放送※関東ローカル)を2週にわたり放送する。6月6日には、山下の“グローバルな原点”を捉えた『山下智久・ルート66〜たった一人のアメリカ』の第1話をほぼノーカットで放送、6月13日には『THE HEAD』を製作したTHE MEDIAPRO STUDIO が製作したHulu プレミア『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』の第1話を放送予定。そのほか、『THE HEAD』のみどころ解説や撮影の裏側の映像なども放送する。さらに6月14日16時より、『All over the World〜山下智久と世界で出逢う〜』の放送も決定。山下が『THE HEAD』の撮影で滞在した、スペイン・テネリフェ島で出逢った世界各国キャストや島で触れ合った⼈々とリモートミーティングで再会し、『THE HEAD』の魅力、撮影裏話、島での思い出を語り合う内容となっている。ドラマ『THE HEAD』は6月12日22時、動画配信サービスHuluにて配信開始。全6話。『THE HEAD』特集+『山下智久・ルート66〜たった一人のアメリカ』は6月6日24時55分、『THE HEAD』特集+Hulu プレミア『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』第1話は6月13日24時55分、『All over the World〜山下智久と世界で出逢う〜』は6月14日16時より、日本テレビ(関東ローカル)にて放送。