先月、白人警官による不当な暴力で亡くなった、ジョージ・フロイドさん。彼のパートナーであるロキシー・ワシントンさんが、記者会見で涙ながらに「彼の死について」語った。

5月25日(現地時間)に起きた、黒人のジョージ・フロイドさんが白人警官から受けた暴行により死亡した事件を受け、アメリカ全土で抗議デモが拡大。そんな中、6月2日(現地時間)アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで、彼のパートナーであるロキシー・ワシントンさんが、6歳の娘ジャンナと一緒に記者会見を行った。

娘から大切な父親を奪ったことを、涙ながらに訴えたロキシーさん。ジョージさんが亡くなったことを知ったとき、彼女は娘にどのように伝えるべきかわからなかったという。

娘のジャンナは、テレビでなぜお父さんの名前を人々が言い続けているのか聞き、お父さんがどのようにこの世を去ったのか知りたがっていたそう。けれどロキシーさんは、「私が娘に唯一言えたのは、彼が息ができなかったということだけです」と<CNN>に語った。

My job as a lawyer is to digest other people’s pain. It’s taste is bitter, painful, tear filled, reminiscent of times past that haven’t passed. It’s not a job you want. It’s not a job that’s worth it. But yet..we toil because it just may change society.. #georgefloyd #giannafloyd #stewarttrialattorneys #civilrights #altonsterling #walterscott #gregtowns #desmondmarrow #change