¼ñÎ¤¤é½Ð±é¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù2ÌëÏ¢Â³ÇÛ¿®¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÀ¸»²²Ã¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êLIVEPARK¤Ë¤Æ¡¢6·î6¡Á7Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥â¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«Âð¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Î5·î¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é°áÁõ¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÅÙ¤â²ñ¤ï¤ºÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¡¢±óÊý¤Î¼Â²È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é»²²Ã¡£°áÁõ¤Ï¤Û¤Ü¼«Á°¡¢¾®Æ»¶ñ¤ÏÍ¹Á÷¤ÇÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Å·Ê¸Éô¤Î5¿Í¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Áë²ñ¤Î´´»ö¤Ç¼ã´³¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÉðÅÄ¹ÒÊ¿¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤ß¤µ¤³¡ÊÀîÌÌÀé¾½¡Ë¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»ÇúÁöÃæ¤ÎÁ°Ìî¡ÊµÈÂ¼ÂîÌé¡Ë¡¢Ä¶¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬Ææ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëßÀÅÄ¡Ê±É¿®¡Ë¡¢Í£°ì¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅ·Ê¸Éô¤Ç¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤º¤«¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¡£
¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤Ë´î¤Ó¹ç¤¦¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¥ä¥Ð¥¤»Å»ö¤Ë¡©¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤È¥¢¥¤¥Ä¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡»¡»¡»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼!?¡×²èÌÌ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº£¡×¡£ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ¤Î°Õ³°¤Ê·ëËö¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¤òÇÛ¿®¤¹¤ëLIVEPARK¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã·¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡£ËÜºî¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È»ëÄ°¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ëÄ°¼ÔÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡ÊÉðÅÄ¹ÒÊ¿¡¢µÈÂ¼ÂîÌé¡¢±É¿®¡Ë¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤â¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å·Ê¸Éô¤ÎÆ±Áë²ñ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀ±¶õ¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤È¸½¼Â¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¤Ï¡¢LIVEPARK¤Ë¤Æ6·î6¡Á7Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¡Ê¢¨ÇÛ¿®Ä¾¸å¤ËÆü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥â¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼«Âð¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Î5·î¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é°áÁõ¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ìÅÙ¤â²ñ¤ï¤ºÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼«Âð¤ä»öÌ³½ê¡¢±óÊý¤Î¼Â²È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é»²²Ã¡£°áÁõ¤Ï¤Û¤Ü¼«Á°¡¢¾®Æ»¶ñ¤ÏÍ¹Á÷¤ÇÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Å·Ê¸Éô¤Î5¿Í¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Áë²ñ¤Î´´»ö¤Ç¼ã´³¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÉðÅÄ¹ÒÊ¿¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤ß¤µ¤³¡ÊÀîÌÌÀé¾½¡Ë¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»ÇúÁöÃæ¤ÎÁ°Ìî¡ÊµÈÂ¼ÂîÌé¡Ë¡¢Ä¶¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬Ææ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëßÀÅÄ¡Ê±É¿®¡Ë¡¢Í£°ì¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅ·Ê¸Éô¤Ç¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤º¤«¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¡£
¡¡¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤Ë´î¤Ó¹ç¤¦¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¥ä¥Ð¥¤»Å»ö¤Ë¡©¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤È¥¢¥¤¥Ä¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡»¡»¡»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼!?¡×²èÌÌ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº£¡×¡£ÍµÊ¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ¤Î°Õ³°¤Ê·ëËö¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¤òÇÛ¿®¤¹¤ëLIVEPARK¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã·¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡£ËÜºî¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È»ëÄ°¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ëÄ°¼ÔÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡ÊÉðÅÄ¹ÒÊ¿¡¢µÈÂ¼ÂîÌé¡¢±É¿®¡Ë¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤â¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å·Ê¸Éô¤ÎÆ±Áë²ñ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀ±¶õ¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤È¸½¼Â¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø±§ÃèÆ±Áë²ñ¡Ù¤Ï¡¢LIVEPARK¤Ë¤Æ6·î6¡Á7Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¡Ê¢¨ÇÛ¿®Ä¾¸å¤ËÆü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¤Ç¤âÇÛ¿®¡Ë¡£