¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¡ª¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ë¿·¥³¥é¥Ü
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê°Ê²¼¡¢KKD¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖKKD¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛìÔÂô¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥¢¥Ä¤¤¡ª
¡¡¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¤Û¤ÉÎÉ¤¤´Å¤µ¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥·¥Ê¥â¥óÉ÷Ì£¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¡ÖKKD¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢2¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¡¢1¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤â¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1ËçìÔÂô¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ß¥ë¥¡¼¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Á¥ç¥³À¸ÃÏ¤Î¥ê¥ó¥°¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤¯¤À¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤È¥Ð¥Ë¥é¥ß¥ë¥¯¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ë¡¢¡ÖKKD¡×¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃí¤®¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¯´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
È¯ÇäÆü¡§6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛìÔÂô¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥¢¥Ä¤¤¡ª
¢£µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡È¤¢¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡É
¡¡¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¤Û¤ÉÎÉ¤¤´Å¤µ¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥·¥Ê¥â¥óÉ÷Ì£¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¹ç¤¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¡ª
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¡ÖKKD¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢2¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¡¢1¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤â¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1ËçìÔÂô¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ß¥ë¥¡¼¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Á¥ç¥³À¸ÃÏ¤Î¥ê¥ó¥°¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ó¥¹¥³¥Õ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤¯¤À¤¤¤¿¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤È¥Ð¥Ë¥é¥ß¥ë¥¯¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ë¡¢¡ÖKKD¡×¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃí¤®¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¯´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Õ¡×¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¡ÖKRISPY KREME with LOTUS BISCOFF¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë