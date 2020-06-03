¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¶¨ÎÏ
¡¡¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Í¥ªÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á¼«ÂðÂÔµ¡Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×3Éôºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥é¥Ê¡õ¥ê¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥·¥ã¥¦¥¹¥¡¼»ÐËå¤Î»Ð¥é¥Ê¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Ö¥¹¡¢¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥À¡¦¥Ô¥ó¥±¥Ã¥È¡á¥¹¥ß¥¹¤¬Éüµ¢¡£¥×¥ê¥ä¥ó¥«¡¼¡¦¥Á¥ç¡¼¥×¥é¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ø¥ó¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ë¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¥É¥¦¥§¥ë¡¢¥ä¡¼¥ä¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥Þ¥Æ¥£¡¼¥ó2À¤¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç2·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢3·îÃæ½Ü¤Ë»£±Æ¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà½÷¡Ê¥¦¥©¥·¥ã¥¦¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÈà½÷¤¬ÉñÂæ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¤ó¤À¡£¡Ø¤³¤ì¤¬ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£³ëÆ£¤Ï¤³¤ì¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤Ï´¶¾ðÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¥×¥í¥Ã¥ÈÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤µ¤¢¡¢¤¤ß¤¬»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò´°àú¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¦¥©¥·¥ã¥¦¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤Ï¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù3Éôºî¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Î¿·ºî¤òµ¤¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡ÖÈà½÷¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¥¦¥©¥·¥ã¥¦¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤¬¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ø¥â¥ó¡Ê¡Ö¥»¥ó¥¹£¸¡×¡Ë¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥È¥é¥¹¡×¸¶ºî¼Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼¹É®¡£¥¦¥©¥·¥ã¥¦¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤È¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ò¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Î»£±Æ¤Ï¡¢ÆÈ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç7·î¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯5·î21ÆüÁ´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£