Ì¾Í¥¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Í¥í¤Î¼«Âð¤ÇÄÁ»ö·ï¡©¡¡¡Ö¥³¥ê¡¼¥Ë»ö·ï¡×´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤ÊÁÇ´é
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¸½ÌòÊÛ¸î»Îºî²È¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥³¥ê¡¼¥Ë»ö·ï¡×¤¬¡¢6·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¼ã¼ê´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥¤¥Ä¥Ñ¥¤¥ó¥È¥Ê¡¼¤¬¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡È¥Þ¥«¥í¥Ë¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤ÎÅÁÀâ¡É¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Í¥í¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï½é¤ÎÄ¹ÊÔºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶ºî¤Ï¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï50ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ºîÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡ÈË¡Î§¤ÎÍî¤È¤··ê¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÇ¸å¤Î12Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®Ë¡Ì³¾Ê¤¬¾ÊÆâ¤ËÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®Àâ¤¬¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÊÆÊÛ¸î»Î¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Î¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£»ö·ï¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥É¥¤¥Ä¤ÇÌÏÈÏÅª¤Ê»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿67ºÐ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¡¦¥³¥ê¡¼¥Ë¤¬¡¢·ÐºÑ³¦¤ÎÂçÊª¼Â¶È²È¤ò¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Èï¹ðÂ¦ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤ëÂç¤¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Î²¸¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸ý¤òÊÄ¤¶¤¹¥³¥ê¡¼¥Ë¤òÁ°¤Ë¡¢»ö·ï¤ò¿¼¤¯Ä´¤Ù»Ï¤á¤¿¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²áµî¡¢¥É¥¤¥Ä»Ë¾åºÇÂç¤Î»ÊË¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¿¿¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ³¡¦¹ÓÌî¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Í¥í¤Ï¡¢¥³¥ê¡¼¥ËÌò¤Ç½Ð±é¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤ÎÈà¤¬¥É¥¤¥Ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿·è¤á¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥¯¥í¥¤¥Ä¥Ñ¥¤¥ó¥È¥Ê¡¼¤¬»ä¤Î¼«Âð¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥Í¥í¤Î¼«Âð¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£¥¯¥í¥¤¥Ä¥Ñ¥¤¥ó¥È¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¥Í¥í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¯¥í¥¤¥Ä¥Ñ¥¤¥ó¥È¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÀµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëËµ¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼ê»æ¤â½ñ¤¤¤ÆÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Í¥í¤Î¼«Âð¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«²È¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¯¥í¥¤¥Ä¥Ñ¥¤¥ó¥È¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤Ë±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡È±Ç²è¤Îµð¾¢¤Ë²ñ¤¦¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢Èà¤Î²È¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÅ½¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç100ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Æ¥é¥¹¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î°Ø»Ò¤¬ÆÍÁ³²õ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¾²¤Î¾å¤Ë¤·¤ê¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦ºÇ°¤ÎÅ¸³«¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥³¤Ï¤¹¤°Èô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤°Ø»Ò¤¬»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤È¤¿¤óº£ÅÙ¤ÏÈà¤Î°Ø»Ò¤¬²õ¤ì¤Æ¤Í¡£2¿Í¤È¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Î½Ð±éºî¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢F1¤â¸«¤Æ¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈà¤È¤ÎÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¶¯ÌÌ¤À¤¬¼Â¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤Î¥Í¥í¤À¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤ß¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥³¥ê¡¼¥Ë»ö·ï¡×¤Ï¡¢6·î12Æü¤«¤é¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£