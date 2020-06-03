¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸26Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÅìµþ¥í¥±¤ËÂç¶½Ê³¡ª
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ¤Ë¤Æ6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀè¹ÔÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè13ÏÃ¡Ö±ÕÂÎ¤é¤·¤¯¡×¤ÏÅìµþ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅìµþ¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç±é¤Î¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¤é¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤È¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿2Ëç¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤³¤ÎÅÙÅþÃå¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ó¥É¡¼Ìò¤Î¥·¥§¥Þ¡¼¤È¥Ò¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¥È¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥§¥Þ¡¼¤Ï¡¢¡ÖÍè¤ë¤¿¤Ó¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¼Ì¡£Æ±ÃÏ¤Ç¡ØS.W.A.T.¡Ù¤ò»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥È¤Î°ì¤Ä¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤¬½éÍèÆü¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¡£
¥·¥§¥Þ¡¼¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î¥í¥±¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥É¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÀï¤¤¡¢Åìµþ¤Î³¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¥Ò¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¡¢¥¿¥ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¡¢Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤ò¡Ë¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×
¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿Èà¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç¤â¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·òºß¡£º£²ó¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¹¤ò¥Û¥ó¥É¡¼¤¿¤ÁS.W.A.T.Ââ°÷¤¬Êâ¤¯¤È¤³¤í¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Û¥ó¥É¡¼¤ÎÆüËÜ¸ì¡Ê¡ª¡Ë¤âÄ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¤Ë¤Æ6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë22¡§00¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾®ß·À¬±Ù¡¢Ê¡Åç¥ê¥é¤éÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÂè13ÏÃ¡Ö±ÕÂÎ¤é¤·¤¯¡×¤Ï6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§00¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¡Ö¶õ¤«¤é¤Î¶¼°Ò¡×¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¤Îhttps://www.superdramatv.com/lineup/SN0000001541.html¡ËÆâ¤ÇÀè¹ÔÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤À¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.