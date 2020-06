¡ØS.W.A.T.¡Ù¥·¥§¥Þ¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸26Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÅìµþ¥í¥±¤ËÂç¶½Ê³¡ª

スーパー!ドラマにて6月26日(金)より独占日本初放送となる大人気アクションドラマ『S.W.A.T.』シーズン3。それに先駆けて6月21日(日)に先行放送される第13話「液体らしく」は東京で撮影されたエピソードだが、そんな東京ロケについて主演のシェマー・ムーアらが語っている。そのインタビュー映像と、場面写真2枚が届いたのでご紹介しよう。



この度到着したインタビュー映像に登場しているのはホンドー役のシェマーとヒックス役のパトリック・セント・エスプリト。今回のロケで3度目の来日を果たしたシェマーは、「来るたびに素晴らしさが増している」と東京について描写。同地で『S.W.A.T.』を撮影できたことは、人生でやりたいことのリストの一つを消化できた気分で「夢が叶ったようだ」と達成感を口にする。

一方のパトリックはこれが初来日で「初めてだからとても楽しみにしていた」そうで、日本に行ったことのある人たちが口を揃えて「いいところ」と話していたことに納得した模様。「本当に素晴らしいところで、すごくいい時間を過ごしている」と満足げだ。

シェマーは東京でのロケがまるで夢のような体験だったと語る。「ホンドーとしてロボットレストランで戦い、東京の街をはじめ、渋谷のスクランブル交差点をヒックス、ディーコン、タンと一緒に歩き、夢じゃないよなって(自分を)つねってみた」

『クリミナル・マインド』の頃からアクションをこなしてきた彼だけあって、東京でもその点はもちろん健在。今回の相手に対しては一筋縄ではいかなかったこともあったが、「慣れない戦闘スタイルに対処しなければいけなかったことが、本当にただただ楽しかったよ」と、新しいチャレンジにも楽しく取り組むことができたと打ち明ける。

映像では、東京の街をホンドーたちS.W.A.T.隊員が歩くところが見られたり、ホンドーの日本語(!)も聴けるので、インタビュー以外の部分もお見逃しなく!

『S.W.A.T.』シーズン3は、スーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00よりスタート。小澤征悦、福島リラら日本人俳優がゲスト出演する第13話「液体らしく」は6月21日(日)より先行放送となる。また、本放送スタート前日である6月25日(木)17:00までの期間限定で、第1話「空からの脅威」がスーパー!ドラマTVのhttps://www.superdramatv.com/lineup/SN0000001541.html)内で先行無料公開中だ。(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン3

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.