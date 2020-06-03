Ì¾ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡×¤¬ºÆ±Ç²è²½¡¡¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡×¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥«¥¤¥ë¤¬´ÆÆÄ
¡¡ÊÆMGM¤¬Ì¾ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥Ë¡¼¾Þ4´§¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡×¤ä¡¢¥Ô¥å¥ê¥Ã¥Ä¥¡¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡õ¥È¥Ë¡¼¾Þ11´§¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Î±é½Ð²È¤Ç¡¢±Ç²èÈÇ¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥«¥¤¥ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£
¡¡1964Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö²°º¬¤Î¾å¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡×¤Ï¡¢¥í¥·¥¢³×Ì¿Á°¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇµíÆý²°¤ò±Ä¤à¥Æ¥ô¥£¥¨¤È¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤ºÊ¡¢5¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ç÷³²¤ËÉé¤±¤º·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥í¥Ó¥ó¥º±é½Ð¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ã¥¯ºî¶Ê¡¢¥·¥§¥ë¥É¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ë¥Ã¥¯ºî»ì¡¢¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¤¥óµÓËÜ¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡¢ºî¶Ê¾Þ¤Ê¤É9´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø±é¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿À¤³¦Ãæ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1971Ç¯¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¡¢¥È¥Ý¥ë¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ3ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÊÆDeadline¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖFosse/Verdon¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¡£¥«¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥À¥ó¡¦¥¸¥ó¥¯¥¹¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ë¥Ã¥¯¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¥«¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥µ¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤È¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¼ç±é¤Î¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFosse/Verdon¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Æ±ºî¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥ÀµÓËÜ¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢¼ç±é¤ÎÉñÂæ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ú¹ñ¤ÎÉã¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç½éÂåºâÌ³Ä¹´±¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Îò»Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢7·î3Æü¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£