µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¡ªÀµ¤·¤¤ÊÖÅúÊýË¡¤È¤Ï¡©
²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈà¤«¤é¡Ø²¿¤Ç¸µ¥«¥ì¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÊÖÅúÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢££±¡¥¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊÒÁÛ¤¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤«¤é¸µ¥«¥ì¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Á´¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤ì¤Ï¸µ¥«¥ì¤Î¤Û¤¦¤ËÆ±¾ð¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê21ºÐ¡¿Âç³ØÀ¸¡Ë
¸µ¥«¥ì¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¤é¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï½÷ÀÂ¦¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤È¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤È¤»ä¤Î¤Û¤¦¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤Þ¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö°Æ³°½Å¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¸µ¥«¥ì¤È²¿¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤Î²óÅú¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³¤Ë¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡×¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡£ÃËÀ¤â¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»¡¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯ÄÉµá¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢££²¡¥¡Ö¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ø¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¡¡Á¡Ù¤°¤é¤¤¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×¡Ê25ºÐ¡¿ÁíÌ³¡Ë
ÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òËº¤ì¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤Ç²¡¤·ÄÌ¤¹¤Î¤âOK¡£¡Ö²áµî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¡£µÕ¤ËÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¥«¥ì¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡£¡Ö¤¤¤¯¤éÊÌ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÅÙ¹¥¤¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢££³¡¥¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤«¤éÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÈà¤¬¼¡ÉÕ¤¹ç¤¦½÷À¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡×¡Ê27ºÐ¡¿ÈÎÇä¡Ë
¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¼«Ê¬¤ËÏÃ¤¬¸þ¤¯¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÈà½÷¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤«¤¿¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²¶¤¬Éâµ¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¤¡¡Á¡×¤Ê¤ÉÈà¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï½÷ÊÊ¤¬°¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¡ÖÈà½÷¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Èà¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤âÈà»á¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢££´¡¥¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×
¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯¸µ¥«¥ì¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¡Á¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê21ºÐ¡¿Âç³ØÀ¸¡Ë
¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×¤ÈÈà¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤ëÊýË¡¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾åµé¥Æ¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ÅÜ¤ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¡ª¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢£¤ª¤ï¤ê¤Ë
²¿¤Ç¤âÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¤´¤Þ¤«¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¾å¼ê¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¢¥¯¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤éÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÏÂ¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë