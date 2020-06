Beware! Setting This Image As Wallpaper Could Brick Your Smartphone

Fossbytesは2020年6月1日(米国時間)、「Beware! Setting This Image As Wallpaper Could Brick Your Smartphone」が、 Android に不適切な画像を壁紙として設定すると、Androidがクラッシュしたり起動しなくなる問題があると伝えた。美しい画像を壁紙に設定することで、デバイスが使用できなくなる可能性がある。この不具合の原因は、問題を起こす画像が不適切に色分けされたプロファイルに持っているためだという。Androidはこのデータを適切に処理することができず、結果として、デバイスのクラッシュやシステムが起動しなくなる。画像を壁紙に設定するだけで問題が引き起こされてしまうため、注意が必要。Fossbytesはこの問題が発生してしまった場合の対処方法として、以下を紹介している。電源ボタンと音量ボタンを同時に押しながら、Androidをセーフモードで起動するカスタムROMを使っている場合など、壁紙データをデフォルトにリセットするブートローダからデバイスを出荷時設定にリセットする(ただし、操作の過程ですべてのデータが失われることに注意)Fossbytesは特にSamsung、OnePlus、Google Pixelスマートフォンにおいて影響が出ていると指摘している。なお、Fossbytesが紹介している方法では、初期化とともにユーザーのデータが失われる危険性がある。問題が発生した場合はメーカやキャリア、販売店に問い合わせるなどして対処方法などを相談する、問題が発生する前に定期的にデータのバックアップを取っておくといった対策を行っておくことが望まれる。