会わない人のことは、忘れていくもの。

多くの人が、ようやく在宅勤務に慣れてきたところだと思います。

しかし、これだけ上司と顔を合わせない日が続くと、昇進やキャリアアップに支障が出てくるのではないかと不安が芽生えはじめているのではないでしょうか?

心配はいりません。

たとえ在宅勤務でも、自己成長の努力を怠らず、リモート会議や面談、そのほかのコミュニケーションチャンネルにおいて、貢献的な姿勢をきちんとアピールすることで、昇進への道をしっかりと歩むことができます。

今回は、在宅勤務において持てる機会を最大限に活かすシンプルな戦略をいくつか紹介します。

1. フィードバックを求める

米国で行った調査によると、従業員の62%が会社の業績評価が不完全であると感じているそうです。

あなたもその意見に同意するなら、退屈で形式的な業績評価の面談をじっと待つのはやめにしましょう。

そうではなく、自分からフィードバックを求めてください。

フィードバックをもらうことで、自分の仕事のどこがうまくいっていて、どこがうまくいっていないかがわかり、当然ながら昇進への近道となります。

また、あなたが学びと自己成長に積極的であることを上司に示すこともできます。

フィードバックを求めるときは、尋ねたいことと、自分の都合のよい日時を明確に伝えるようにします。

そうすれば、意識や予定を合わせるための無駄なやりとりを省くことができ、結果、上司もより多くの時間をあなたとの話し合いの準備に充てられるようになります。

2. スキルアップのための本を読む

ソファとNetflixが仕事場の数歩先にある在宅勤務では、自己成長を常に心がけなければいけません。

昇進を望むなら、自主的な学習が不可欠です。

外出禁止のおかげで、スキルアップのための本を読む時間はたっぷりあります。

読書なら、わずかな投資でスキルを磨くことができ、結果的に昇進にもつながります。

以下のリンクから読むべき参考図書をチェックしてみましょう。

5 Marketing and Business Books to Read in 202015 Best Leadership Books Every Leader Must Read20 Management Books to Read in 2020

本を読んだら、そこから学んだことを上司や同僚にシェアするのを忘れないようにしてください。

また、会議で読んだ本について言及したり、学んだことを仕事に反映させたり、グループチャットに短いレビューを投稿するのもよいでしょう。

3. 文章力を鍛える

在宅勤務では、デジタルコミュニケーションのスキルが重要な鍵となります。

バーチャル環境では、上司や同僚とやりとりはすべてデジタルで行われます。

先が見えず、新しい仕事環境に順応しようともがいている状況では、細かいことに注意を向けずらくなります。

しかし、チャットやメールで手抜きの文章を書く習慣を身につけてしまうと、あなた自身の評価を落とす結果につながります。

デジタルが唯一のコミュニケーション手段である現狀では、文章のミスや手抜きは、通常時よりも目立ちやすくなります。

以前「文章力の鍛え方」に関する記事を書いたとき、ライターとしての長年の経験から学んだ、チャットやメールを書くときの重要なヒントを紹介しました。

送る前に誰かに読んでもらう。送信前のメールを同僚や家族に見せ、文章をチェックしてもらいましょう。言葉遣いを簡潔にする。余計な装飾語や業界用語は誤解を招きやすくするだけです。質問を明確にする。上司や同僚に何かを尋ねるときは、聞きたいことをできるだけ明確にしてください。

4. 付加価値を積極的に提供する

求められている以上の付加価値を積極的に提供することで、あなたが仕事に献身的に取り組んでいることを上司や同僚にアピールすることができます。

たとえば、チームプロジェクトに従事しているなら、求められている以上のデータや調査結果を提出したり、前回のブレインストーミングの要点をとりまとめて発信することで、自分の守備範囲を一歩超えた貢献をすることができます。

積極的に動いて、自分の時間を犠牲にしてでもチームに貢献する気持ちがあることをアピールしましょう。

そしてそれは、優れたリーダーたちが持つ重要な特質の1つでもあります。

もしあなたが管理職に就くことを望んでいるなら、積極的に付加価値を提供することで望むキャリアに確実に近づくことができます。

たとえ在宅勤務でも、あなたが自己成長のために努力をしていること、チームに積極的に貢献していることを上司や同僚にアピールすることは可能だということです。

今回紹介したシンプルな戦略を使って、昇進への道を突き進んでください。

あわせて読みたい

「貸し」は効果的な手法。ビジネスに活かせる心理バイアス大全

「給料を上げてください」と言う前に、あなたが今すぐすべきことは?

転職後すぐに昇進したい人への7つのアドバイス

Image: JKstock/Shutterstock.com

Source: Reflektive, 10x Digital, Lifehack, monday.com, Hubgets

Originally published by Fast Company [原文]

Copyright © 2020 Mansueto Ventures LLC.