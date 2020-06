女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する『女芸人No.1決定戦 THE W』が今年も開催され、出場者エントリーを6月2日6時から8月19日23時まで受け付ける。決勝戦は日本テレビ系にて12月に生放送の予定。「女芸人No.1決定戦 THE W」は2017年から開催され、同年はゆりやんレトリィバァ、2018年は阿佐ヶ谷姉妹、2019年は3時のヒロインがそれぞれ優勝した。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、1回戦が動画審査となった。応募資格は女性で、芸歴、人数・年齢の制限はなし。プロ・アマ、所属事務所の有無や笑いのジャンルは問わない。即席ユニットでの出場や併願エントリーも可能。例えば、「コンビとピン」や「グループとコンビ」で2エントリーまで可能。ただしピン芸人が異なるキャラクターで2エントリーすることはできない。人数が7人を超える場合、舞台の制約上出場できない場合もある。詳細は番組HPにて。2回戦は9月14、15両日に大阪・梅田のHEP HALL、9月25〜27日に東京・渋谷シダックスカルチャーホールで開催。準決勝は10月23、24両日に東京・新宿ルミネ the よしもとで開催し、出場者は2ネタ披露となる予定。日本テレビの宮本誠臣・統轄プロデューサーは「ほとんどのイベントが中止になっている中、ネタを披露する場も無く芸人さんも大変苦労していると思います。しかし、こんな時こそ『笑いの力』で世の中を明るくして頂ければと思っております。また、プロの芸人さんに限らずアマチュアの皆様にも幅広く参加して頂き、ぜひ夢を叶えてもらいたいです」とコメントしている。『女芸人No.1決定戦 THE W 2020』決勝戦は、日本テレビ系にて12月放送予定。