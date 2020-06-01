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¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

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Coordinate 01

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Coordinate 02

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¶¦ÉÛ¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤­²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 13,000±ß¡ÜÀÇ¡¿MAISON MARBLE¡¡¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥° 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë ¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥µ¥ó¥À¥ë 5,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ï¥ó¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ê¥¤¥¹¥¯¥é¥Ã¥×

Coordinate 03

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¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥·¥¢¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 9, 000±ß¡ÜÀÇ¡¿dazzlin¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 3,500±ß¡ÜÀÇ¡¿31 Sons de mode¡Ê¥Ò¥í¥¿¡Ë¡¡¥ß¥ó¥È¥Ð¥Ã¥° 4,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¡¡¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤­¥¹¥Ý¥µ¥ó 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿RANDA

Coordinate 04

¤µ¤ï¤ä¤«¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤ÈÂÀ¤á¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È

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Coordinate 05

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¶¦ÉÛ¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤­¥Ù¡¼¥¸¥å¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ 16,000±ß¡ÜÀÇ¡¿SNIDEL¡¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥° 1,990±ß¡ÜÀÇ¡¿GU¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹ 15,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥À¥¤¥¢¥Ê¶äºÂ¡Ë

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▶︎¡ÚÃå¤ä¤»¡Û¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÁé¤»¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¥Ü¥È¥àÊÌ¥³¡¼¥ÇÁá¸«É½

»£±Æ¡¿±óÆ£Í¥µ®¡ÊMOUSTACHE¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍ­ÍýÆà¡ÊKIND¡Ë ¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿¼¼¶¶Í¤µª¡ÊROI¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÎëÌÚ°¦Íý¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡¢郄¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë