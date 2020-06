米CWアローバースのクリエイター、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』作者のYA小説をドラマ化

米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』などのアローバース作品や、『YOU ―君がすべて―』『リバーデイル』などヒット作を手掛けるグレッグ・バーランティが、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』の作者によるヤングアダルト・ホラー小説「The Forbidden Game(原題)」をドラマ化することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

作家L・J・スミス著の「The Forbidden Game」は、「The Hunter」と「The Chase」、「The Kill」の三部作で構成されたホラーシリーズ。ジェニーという少女と彼女の6人の友人が中心に展開され、映画『ジュマンジ』シリーズに登場するような異世界に迷い込み、自分たちの魂が永遠に閉じ込められる危機から免れるため、生きるか死ぬかの悪夢のような戦いに挑むことに。そんな中7人は、異なる世界の間を自由に移動できる青い目の謎めいた少年ジュリアンによって窮地に立たされ、ジェニーは自分と友だちを救おうとするが、ジュリアンに恋してしまったことで彼女の忠誠心が試される―。

そんな同作をワーナー・ブラザース・テレビジョンとバーランティのスタジオベースBerlanti Productionsが競合の末、権利を獲得しドラマ化。製作総指揮を務めるのは、バーランティ他、彼とアローバース作品などでタッグを組んでいるサラ・シェクター、TV映画『ホーム・アローン4』のデヴィッド・マッデン。脚本家は現在探している。

Greg Berlanti Productions To Adapt 'The Forbidden Game' Novels By 'TVD' Author LJ Smith As TV Series pic.twitter.com/eMa9qysYx8