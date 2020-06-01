¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Ž¢MMT¥Ö¡¼¥àŽ£¤ÎÂè2ÇÈ
ºòÇ¯Á°È¾¡¢¾ÃÈñÁýÀÇÁ°¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿MMT¡Ê¸½Âå²ßÊ¾ÍýÏÀ¡Ë¥Ö¡¼¥à¤¬¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ë¤è¤êºÆ¤Ó°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§YNS¡¿PIXTA¡Ë
ºòÇ¯Á°È¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿MMT¡Ê¸½Âå²ßÊ¾ÍýÏÀ¡Ë¤Ï¡¢·Êµ¤¸åÂà²¼¤Ç¤Î¾ÃÈñÁýÀÇ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡£ÀÛÃø¡ØÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤¬Íî¤Á¤ë¡¡´ñÀ×¤Î·ÐºÑ¶µ¼¼¡Ú´ðÁÃÃÎ¼±ÊÔ¡Û¡Ù¤ò´Þ¤àMMT´ØÏ¢ËÜ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¼ç¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥±¥ë¥È¥ó¶µ¼ø¤ä¥Ó¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¶µ¼ø¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëMMT¥Ö¡¼¥à¤Î¡ÖÂè1ÇÈ¡×¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤Î¡ØMMT¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ëMMT¥Ö¡¼¥à
MMT¥Ö¡¼¥à¤Î¡ÖÂè1ÇÈ¡×¤¬¾ÃÈñÁýÀÇ¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ê¡Ö¥³¥í¥Ê´íµ¡¡×¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1930Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¶²¹²°ÊÍè¡¢ºÇ°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂçÉÔ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤Ï¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç³ÈÂç¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÎ§10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤Î³ÈÂç¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëºâ¸»¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤â¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤òº¤¶ì¤«¤éµß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²ÈºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤«¤é¡¢ºâÀ¯À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢Ä´¤Ù»Ï¤á¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤é¤Ï¡¢¡ÖºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëMMT¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯ÃÎ¤í¤¦¤È¤â¤»¤º¤Ë¡Ö¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¡Ö·ÐºÑ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢MMT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ÎÃæ¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±¤ÎÀ¸»à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢MMT¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤Ï¡¢¡ÖÂè1ÇÈ¡×¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤Î¡ØMMT¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê±¿Æ°¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡
¡ ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ
ËÜ½ñ¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·ÐºÑ½ñ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¤±¤à¤Ë´¬¤¯¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ãø¼Ô¤Î¿¹±Ê»á¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥Í¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÃÎ¼±¤Î¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¾Ú·ô²ñ¼ÒÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·Ð¸³¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹±Ê»á¤Ï¡¢¡Ö´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤¿·ÐºÑ¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢MMT¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´Ø¿´¤äÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¿¹±Ê»á¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Î¼ÂÌ³²È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¡ØMMT¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿ÅçÁÒ¸¶»á¤â¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤Î¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢MMT¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤µñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÊºâÌ³¾Ê¤ò½ü¤±¤Ð¡Ë¼çÎ®ÇÉ·ÐºÑ³Ø¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢MMT¤Ï¡¢¸½Âå²ßÊ¾¡ÖÍýÏÀ¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÍýÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÀÇºâÀ¯¡¢¶âÍ»¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ·×¼ÂÌ³¤Î¡ÖÉÁ¼Ì¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¿§Ç»¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÂÌ³²È¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¡¢¼çÎ®ÇÉ·ÐºÑ³Ø³¦¤ÎÍýÏÀ²È¤Ë¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
MMT¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¢ ¸øÊ¿¡¦ÃæÎ©
¡ÖMMT¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¹±Ê»á¤ÏMMT»Ù»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£MMT¤ò¤á¤°¤ëÏÀÅÀ¤ò¹¤¯ÌÖÍå¤·¡¢¤½¤Î»¿ÈÝ¤ò¸øÊ¿¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎMMTÏÀÁè¤ÇÏÀÅÀ¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¸å¤Î¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡Ö¸åÈ¯¤ÎÍø±×¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Ï¡¢MMT¤Ë´Ø¤¹¤ë»¿ÈÝ¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ºâÀ¯¡¢ÀÇÀ©¡¢¶âÍ»¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¶µºà¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMMT¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¹ñÌ±¤¬¡ËMMT¡Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡Ë¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
£ ¥³¥í¥Ê´íµ¡¤È¤Î´ØÏ¢
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊýäµ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÎÅ¸Ë¾¤Þ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MMT¤Î²òÀâ¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤òÏÀ¤¸¤¿½ñ¤È¤·¤Æ¤âÆÉ¤á¤ë¤Î¤À¡£
¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ê¡¢°åÎÅÊª»ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢ÉÏº¤¡¢¼º¶È¡¢ÅÝ»º¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤Î³ÈÂç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÌò³ä¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×À¤ÎÈæ½Å¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤¢¤ë¡£ºâÀ¯À¯ºö¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëMMT¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¹±Ê»á¤Ï¡¢MMT¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢MMT¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥é¥°¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½èÊýäµ¤òÅª³Î¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢MMT¤ÎÏÀ¼Ô¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥«¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿¹±Ê»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¹±Ê»á¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀ³Êº¹¤È¶âÍ»¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿·¤·¤¤·ÐºÑ³Ø¡×¤ÎÃÂÀ¸¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ËÅª³Î¤Ë¡¢»þÂå¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶Ã²¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡£
¾ÃÈñÁýÀÇ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥Õ¥ì¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ
¤ ¾ÃÈñÀÇ¤ÎÌäÂê
¥³¥í¥Ê´íµ¡¤¬Ê¤¤¤±£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬½±Íè¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î10¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢MMT¡ÖÂè1ÇÈ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢É®¼Ô¤ò´Þ¤àMMT¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬Í½Â¬¤·¡¢·«¤êÊÖ¤··Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¹ØÇãÎÏ¤òÃ¥¤¦°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£ºâÀ¯·òÁ´²½¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿Íý¶þÉÕ¤±¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âº¬ËÜÅª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂè2ÇÈ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÁýÀÇ¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥Õ¥ì¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½Ð¿§¤Ê¤Î¤Ï¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬¥Ç¥Õ¥ì¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ¤Ë¾ù¤ë¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î·Ú¸º¤¬¥Ç¥Õ¥ì¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¿¹±Ê»á¤ÎÊ¬ÀÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¡¢·ÉÉþ¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ¹¤ò4ÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÂç¤Ê°ÕµÁ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬¼ýÂ«¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎºÇÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ËÄÂç¤ÊÀ¯ÉÜºÄÌ³¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡¢µð³Û¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¡¢¶ËÃ¼¤ÊºÐ½Ðºï¸º¤äÁýÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÐºÑ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡¢¶²¹²¤Ø¤È´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÀèÎã¤¬¤¢¤ë¡£
À¤³¦¶²¹²»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¡¼¥º¥ô¥§¥ë¥ÈÀ¯¸¢¤Ï¡¢1933Ç¯¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¤Î²¼¡¢¸ø¶¦Åê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢1935Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼º¶ÈÎ¨¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ë¡¼¥º¥ô¥§¥ë¥ÈÀ¯¸¢¤Ï¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÎÆ»È¾¤Ð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¯ÉÜºÄÌ³¤ÎÎßÀÑ¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¡¢1936Ç¯¤«¤é1938Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤òºï¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1937Ç¯¤«¤é1938Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¤âµÞÂ®¤Ê·Êµ¤¸åÂà¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏºÆ¤ÓÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1930Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶²¹²¤Ï¡¢2ÅÙ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¶²¹²¤òÃ¦½Ð¤·¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë·³»ö¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê´íµ¡¼ýÂ«¸å¡¢¶²¹²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â
¤³¤Î¼ºÇÔ¤¬¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê´íµ¡¼ýÂ«¸å¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·òÁ´ºâÀ¯ÏÀ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥í¥Ê´íµ¡¼ýÂ«¸å¤ÎÁýÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿À¯ÉÜ¤â¡¢°ÍÁ³¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦ºâÀ¯µ¬Î§¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢ºòÇ¯¡¢²áµî2ÅÙ¤Î¾ÃÈñÁýÀÇ¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤âÄ¨¤ê¤º¡¢¹ñÆâ³°¤Î·Êµ¤¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ÃÈñÁýÀÇ¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê´íµ¡¼ýÂ«¸å¡¢¶ò¤«¤Ê¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶²¹²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·ËÜ½ñ¤¬¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤Î²á¤Á¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´íµ¡¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Î½èÊýäµ¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤«¤é¤â·èÊÌ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ØMMT¤¬ÆüËÜ¤òµß¤¦¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤òµß¤¦¤Î¤À¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖMMT(¥â¥À¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¿¥ê¡¼¡¦¥»¥ª¥ê¡¼)¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯