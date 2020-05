『グレイズ・アナトミー』あの二人、15年前の驚きの展開を振り返る！

米ABCにて2005年にスタートした人気ドラマ『グレイズ・アナトミー』のキャスト二人が、15年前に放送されたシリーズを代表する驚きの展開を振り返っている。英Digital Spyが報じた。

15年前に放送された驚きの展開とは、シーズン1最終話「彼の秘密」で、主人公のメレディス・グレイが、晴れて恋人同士になった脳外科医のデレク・シェパードと一緒にディナーへ行こうとしている時、デレクの別居中の妻アディソンが登場して"爆弾"を投下するシーン。

アディソンは、デレクが既婚者だとは知らなかったメレディスに自己紹介した後、「あなたが私の夫と寝てる人ね」と言い放ち、ここから複雑な三角関係が始まることになる。現在シーズン16まで放送されている『グレイズ・アナトミー』は驚きの展開が多いことで知られるが、シーズン1のラストを飾った妻登場劇は、その代表例と言える。

Unreal that today marks 15 years ago to the day since this little lady walked on to your screen and checked ya for screwing her husband May 22, 2020