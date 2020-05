『NCIS』がまさかの大苦戦！ロックダウン中に全米で最も観られたドラマとは

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大による外出自粛やロックダウンで自主隔離を余儀なくされた人の多くが、動画配信サービスで映画や海外ドラマの視聴に時間を費やしていたことを受け、米CableTV.comがアメリカ各地で最も観られたドラマの調査を実施、その結果を発表した。

CableTV.comによれば、50州とワシントンD.C.(コロンビア特別区)の視聴者を対象にデータを収集した結果、最も人気が高い作品は『フレンズ』であることが判明。同作はカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、ジョージア州、マサチューセッツ州など13州で最も視聴されたドラマに選出された(タイを含む)。この13州のうち7州は全米で特に人口が多い土地であることから、『フレンズ』は都会で高い人気を誇っていると言える。

次点は大人向けのシニカルなアニメ『リック・アンド・モーティー』で、アラスカ州、アリゾナ州、コロラド州、アイダホ州、ネバダ州、ニューメキシコ州の6州でナンバー1になった。

『フレンズ』や『リック・アンド・モ―ティー』以外にもコメディが多く観られており、『シェイムレス 俺たちに恥はない』や『ジ・オフィス』も複数の州でナンバー1に。こういう時期だからかファミリードラマも人気で、『THIS IS US』が5州、『ギルモア・ガールズ』が3州で最もよく観られた。

一方で、シリアスな作品は敬遠されがちなのか、『ウォーキング・デッド』が4州で最多の視聴者を獲得した以外は、すべて2州以下。『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』と『ゲーム・オブ・スローンズ』に至っては、なんと1州でしか支持を得ることができなかった。

また、州ごとの数字を見ていった中で興味深い傾向が、物語の舞台となった土地でその作品がよく視聴されていること。例えば、ニューメキシコ州アルバカーキを舞台にした『ブレイキング・バッド』は同州のトップで、ミズーリ州オザークが舞台の『オザークへようこそ』も地元では1位だ。そして、シカゴの警察を描いた『シカゴ P.D.』はもちろん、シカゴがあるイリノイ州で最も視聴されたTVシリーズという称号を得ている。

全米各州で最も観られたドラマは以下の通り。

1.『フレンズ』...13州(カリフォルニア州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、オハイオ州、テキサス州、バージニア州)

2.『リック・アンド・モ―ティー』...6州(アラスカ州、アリゾナ州、コロラド州、アイダホ州、ネバダ州、ニューメキシコ州)

3.『THIS IS US』...5州(コネチカット州、アイオワ州、ミネソタ州、ニュージャージー州、ロードアイランド州)

4.『ウォーキング・デッド』...4州(インディアナ州、ケンタッキー州、サウスカロライナ州、ウェストバージニア州)

4.『シェイムレス 俺たちに恥はない』...4州(メイン州、ミシガン州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州)

6.『ギルモア・ガールズ』...3州(アーカンソー州、メイン州、オクラホマ州)

6.『ジ・オフィス』...3州(ネブラスカ州、ノースダコタ州、ユタ州)

8.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』...2州(アラバマ州、ミシシッピ州)

8.『ブレイキング・バッド』...2州(コロンビア特別区、ニューメキシコ州)

8.『シカゴ P.D.』...2州(イリノイ州、ペンシルベニア州)

8.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』...2州(インディアナ州、テネシー州)

8.『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』...2州(カンザス州、ワイオミング州)

8.『スター・トレック』...2州(オレゴン州、ワシントン州)

8.『ママと恋に落ちるまで』...2州(ユタ州、ウェストバージニア州)

8.『グレイズ・アナトミー』...2州(ウェストバージニア州、ワイオミング州)

16.『ゲーム・オブ・スローンズ』...1州(デラウェア州)

16.『Parks and Recreation』...1州(ハワイ州)

16.『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』...1州(アイオワ州)

16.『オザークへようこそ』...1州(ミズーリ州)

16.『The Fresh Prince of Bel-Air』...1州(ミズーリ州)

16.『ヴァンパイア・ダイアリーズ』...1州(モンタナ州)

16.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』...1州(オハイオ州)

16.『マーベラス・ミセス・メイゼル』...1州(サウスダコタ州)

16.『となりのサインフェルド』...1州(バーモント州)

