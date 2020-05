【AFP=時事】「スリッパを展示させてくれませんか?」── 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)の流行は今も続いているが、英国の博物館はすでにロックダウン(都市封鎖)下の生活を記憶するための証言や品々を集める企画を始めている。「これは、極めてまれな非日常体験だから」とロンドン博物館(Museum of London)のシニア・キュレーター、ベアトリス・ベーレン(Beatrice Behlen)さんはAFPの取材に語った。「ロックダウンが実施されると知ったとき、私たちはすぐに将来のために何を集める必要があるか、話し合い始めました」英国の首都の歴史を扱うロンドン博物館は、新型ウイルス感染症流行下の生活を映し出す品々の寄付をロンドンっ子たちに募り始めた。「例えば、毎日履いているお気に入りのスリッパのように、何か安心させてくれるアイテムの場合もあるかもしれない」とベーレンさん。これまでに収集されたアイテムの中には、自家製ジャムの瓶もあった。またロックダウン下の全国で毎週、医療・介護従事者への敬意を示すために行われた拍手の際に使われた手製のガラガラもあった。ベーレンさんは「私たちにとって興味深いのは、必ずしも物そのものではなく、その背後にある物語です」「人々にとって何か意味のある物でなければならない。そのために品々に関するエピソードも教えてもらいました」と言う。収集が難しいのは、人々の感情だ。家で自主隔離していたときの気持ち、喪失感や恐怖感、また安心や希望、愛といった感情もある。ある家族はロンドンの「住まいの博物館(Museum of the Home)」の呼び掛けに応え、食卓の前にスクリーンを設置し、ビデオチャットを通じて遠方の親戚と食事を共にした様子を記録した。別の家族はリビングルームを工房に改造し、医療スタッフのためのガウンを作った。■感情のコレクションまた博物館は、テレワークやオンライン授業などによって自宅をオフィスや教室、スポーツジムとして使うことへの感想も集めた。ある女性はロックダウン中、自宅で「何でもできる」ようになり、イーストロンドン(East London)にあるビクトリア様式の家が「宮殿」みたいになったと表現した。対照的に庭のない狭いアパートで一人暮らしをしている女性は、「刑務所の独房に閉じ込められているよう」だと述べつつ、「それでも私は安全で、面倒な人間関係がないことに感謝している。階下の隣人は常にけんかしている」と語った。「住まいの博物館」のソニア・ソリカリ(Sonia Solicari)館長は、「画像や証言のコレクションだけではなく、感情のコレクションにもなっている」と語った。■インスタグラムにバーチャル博物館も歴史的な時代を記録するために、世界中の学芸員が同様の取り組みを行っている。スウェーデンの首都ストックホルムにある北方民族博物館(Nordiska Museet)では、日常生活がどのように変化したか、未来をどのように見ているかについて、子どもたちの感想を集めている。オーストリアの首都ウィーンの博物館がこれまでに収集した1800件の記録の中には、ロックダウン下で迎えた誕生日の写真や、窓ガラス越しのキスの写真が含まれている。またスペインのバルセロナ(Barcelona)では広告会社の若手幹部3人が、新型ウイルス流行とロックダウンにヒントを得てインスタグラム(Instagram)上にバーチャル博物館「コビッド・アート・ミュージアム(Covid Art Museum)」を立ち上げ、すでに世界中から900点以上の作品が集まっている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事