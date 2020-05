North’s Globe TC(@thenorthsglobe)氏が、Appleメガネのコンセプト画像を公開しました。このコンセプトモデルは、丸メガネ型のフレームを採用しています。

North’s Globe TC(@thenorthsglobe)氏が作成したAppleメガネのコンセプトモデルは、丸メガネ型(フレーム通称:ラウンドシェイプ)デザインを採用しています。



Will #Appleglass have a stylish design? Like a shape like this? I am hoping they do something like this. What do you think? pic.twitter.com/NVsqZ5YdOj





同氏は、自身の好みだというこのコンセプトモデルに対するコメントを求めましたが、それに対して、「丸メガネ型ではなく、Apple Watchのようなデザインを採用した長方形(フレーム通称:スクエアシェイプ)になるのでは」との意見が寄せられています。Appleメガネのコンセプト画像のほとんどは、スクエアシェイプになっています。



Such a good point, I never thought of that. I’m hoping they add some nice designer styling to it with a nice tortoise frame and stainless steel version. But knowing Apple, I know we’ll probably love the design over time if not on the first day.

— North’s Globe TC (@thenorthsglobe) May 25, 2020