初回から大迫力シーンの連続！『S.W.A.T.』シーズン3第1話、先行無料公開中

スーパー!ドラマTVでの6月26日(金)からの独占日本初放送まで、あと1カ月を切った大人気アクションドラマ『S.W.A.T.』シーズン3。それに先駆けて、期間限定で最新シーズン第1話の先行無料公開が決定した。また、その初回の場面写真も3枚到着したので合わせてご紹介しよう。

本日29日(金)17:00より放送前日の6月25日(木)17:00までの期間限定で先行無料公開中なのは、シーズン3第1話「空からの脅威」。

窃盗犯検挙のため容疑者の部屋へ突入しようとするS.W.A.T.チームだったが、突入を前に近くのビーチでドローンが運んできた荷物による爆発が発生。大勢の死傷者を出す事態となってしまう。無数の人々を襲った悲惨な事件を起こした首謀者の目的とは!? シーズン初回からハリウッド映画さながらの大迫力シーンの連続にも注目だ。

さらにシェマー・ムーア(『クリミナル・マインド』)演じる主人公ホンドーの父親が再登場し、ホンドーの私生活もますます波乱の予感...。彼と家族の関係性にどんな変化が巻き起こるのかも必見の最新シーズンを、一足先に楽しめるチャンスをお見逃しなく!

過去シーズンでも数回登場していたホンドーの父親を引き続き演じるのはオッバ・ババタンデ。これまで150本以上の作品に出演してきたベテラン俳優は、『クリミナル・マインド』に出演したことも。古くからの知り合いである彼とシェマーが見せる親子の演技にも注目したい。

第1話は、スーパー!ドラマTVのhttps://www.superdramatv.com/lineup/SN0000001541.html)内で配信中。

なおシーズン3では、東京で撮影が行われ、日本人俳優(小澤征悦、福島リラなど)がゲスト出演する第13話「液体らしく」が、本放送スタート前の6月21日(日)21:00より特別先行放送。

■『S.W.A.T.』シーズン3 放送情報

スーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00より独占日本初放送

[二]毎週金曜 22:00〜 ほか

[字]毎週金曜 24:00〜 ほか

(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン3

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.