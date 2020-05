スパイク・チュンソフトは、人気テレビアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」のアドベンチャーゲーム「Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補」を、PlayStation 4、Nintendo Switch、PC(Steam)向けに、2020年冬に発売すると発表した。

「Re:ゼロから始める異世界生活」は、長月達平さんによるライトノベルを原作としたアニメ作品。2016年にはテレビアニメ第1期が放送され、2018年、2019年には完全新作アニメの劇場上映が行われた。2020年1月からは第1期のアニメ版に新規カットを追加し、1時間番組として再編集を行った「Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版」が放送され人気を博した。また、2020年7月にはテレビアニメ第2期の放映も予定されている。



今回発売が決定した「Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補」は、「Re:ゼロから始める異世界生活」のテレビアニメ第1期のストーリーをベースに、原作者・長月達平さんが完全監修したオリジナル if ストーリーを楽しめるタクティカルアドベンチャーゲームだ。原作同様の「死に戻り」がゲームシステム面で重要な要素となっている。キャラクターイラストは、原作のライトノベルで挿絵を担当した大塚真一郎さんの描き下ろしだ。

■ゲームストーリー

スバルの異世界生活がはじまってからおよそ1か月。突如訪れた王選延期を知らせる使者。延期の理由は不明だ。次期国王を決める一大イベントの延期にスバルたちが動きだす。久々の王都に調査に赴く。そして明らかになる6人目の候補者の存在……。

竜歴石に記された王選候補者は5人。偽物は誰だ? 真っ先に向けられるエミリアへの疑惑の目。暗殺、裏切り、渦巻く陰謀。予測不能な展開の先に待つ、思いも寄らぬ結末とは?

【ゲーム概要】

■Re:ゼロから始める異世界生活 偽りの王選候補

機種:PlayStation 4 / Nintendo Switch / PC(Steam)

発売日:今冬予定

価格:未定

ジャンル:タクティカルアドベンチャー

プレイ人数:1人

CERO:審査予定

(C)長月達平・KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会 Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.

※「PlayStation」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。 ※その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

>> アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」、PS4/Switch/PC向けにゲーム化決定! 2020年冬発売 の元記事はこちら