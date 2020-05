【ランキング】最も悲惨なのは？『ゲーム・オブ・スローンズ』薄幸キャラクター

メインキャラクターであっても死をはじめとした悲惨な目に遭うことが珍しくない『ゲーム・オブ・スローンズ』では、数多くの不幸が起きた。そんな中でも特に悲惨な運命を辿った薄幸キャラクター10人を、独断と偏見でランクづけしたのでご紹介しよう。

10位:ロラス・タイレル

ウェスタロスで最も腕の立つ騎士の一人であり、裕福なタイレル家のハンサムな後継ぎには、明るい未来が待っているはずだった。しかし、妹マージェリーの夫レンリー・バラシオンと愛し合っていたことで運命が狂う。レンリーが兄スタニスに殺された後、そのショックから立ち直れず。七神正教に男色の罪で投獄されると、罪を認め、肩書を捨てて聖兵に加わることを決めるが、サーセイが大聖堂に仕掛けた爆弾によって妹や父ともども命を落とした。





9位:サンダー・グレゲイン(ハウンド)

極悪キャラクター ランキングに入っていた兄グレガーに幼い頃に大火傷を負わされ、兄と火を恐れるようになったハウンド。それですっかりひねくれたのか、兄とともにラニスター家に仕え、わがまま放題のジョフリーの命令でアリアの友達を殺すなど悪行を重ねていたが、サンサの優しさに触れ、次々と身内を亡くすアリアの不憫な姿を目にして善人の面を見せるように。一度死にかけたことで過去を忘れて普通の人生を送ろうとしたが、暮らしていた村が襲撃されたことで再び剣を手に取り、戦場へ舞い戻った。再会したアリアとまた旅に出る道もあったが、兄との対決を選び、自らの命と引き換えに彼を倒した。





8位:シリーン・バラシオン

スタニス・バラシオンの愛娘は、かつて難病の灰鱗病を患ったことで顔にその痕が残るが、素直で利発な子どもだった。しかし、戦で突破口を開きたい父親によって〈光の王〉に捧げられることになり、両親に助けを求めても聞き入れられず、火あぶりにされて短い生涯を終えた。





7位:ジョラー・モーモント

女で道を踏み外して名家の後継ぎとしての地位を失ったジョラーは、デナーリスを次第に愛するようになるが、彼女の情報を一時流していたことが露見し追放されることに。奴隷になったり、灰鱗病に苦しむが、幾多のピンチを乗り越えてデナーリスの信頼を取り戻して腹心の部下に返り咲く。それでも男性としては愛してもらえず、最後は彼女を守って命を落とした。彼女の行く末を知らずに済んだのはせめてもの慰めか。





6位:トメン・バラシオン

兄ジョフリーと違い、幼い頃から優しい子だったトメン。兄の死後に王となり、兄の妻だったマージェリーと結婚して彼女を愛するようになるが、王としての資質には欠け、政治は人任せにしていた。それがゆえに母サーセイの暴走を止められず、母親がもともと気に入らなかった嫁のマージェリーも含む大勢の人間を殺したことに絶望し、自殺した。





5位:エダード・"ネッド"・スターク

高潔であったことが身の破滅を招いた。北部の王である彼のやり方は陰謀渦巻く王都ではまったく通用せず、サーセイに情けをかけたがために反撃する余裕を与えてしまい、リトルフィンガーを信じて裏切られ、反逆罪で投獄されることに。娘たちを盾にとられて罪を認めるが、ジョフリーの気まぐれで恩赦を取り消されて公開処刑。それ以外にも妹リアナの隠し子を出自を伏せて自分の落とし子として育てて妻キャトリンと揉めるなど、高潔であることで貧乏くじを引くことが多かった。





4位:ジョン・スノウ

ネッド以上の貧乏くじを引いたと言えるのがジョン・スノウ。実は王家の血を引いているにもかかわらず、生まれる前に父を、生まれた直後に母を失う。母方の伯父ネッドに彼の落とし子として育てられたことで、彼の妻キャトリンにいじめられ、居場所がないのでナイツ・ウォッチに。行く先々で味方を得る一方で敵も作ってしまい、同僚たちに刺し殺されるが魔術で復活。また、演じるキット・ハリントンがボヤいた通り、極寒の地で凍えたり泥だらけになりながら戦うことが多く、気力も体力も消耗。愛にも恵まれず、初めて愛したイグリットは目の前で殺され、次に愛したデナーリスは実は自分の叔母で、その暴走を止めるために仕方なく殺した。





3位:サンサ・スターク

白馬の王子を夢見て美しく優しく理想の妻になるべく育つが、父ネッドが反逆罪に問われた後は捕らわれの身となり、ジョフリーに心身ともに虐待される。ジョフリーの死後はリトルフィンガーに操られ、彼との仲を嫉妬したライサ・アリンに殺されかけた。策略で結婚したラムジーにも散々なぶられ、彼を始末して北部に戻るまで、ひと時も気の休まることなく苦しみ続けた。





2位:ホーダー

スターク家に長年仕える、頭は少しとろいけれど優しい巨漢という印象だったホーダーだが、ブランが見た過去のビジョンによってどういう星の元に生まれついたのかが明かされる。ブランがあの能力を持ちさえしなければ、ホーダーは今とは全く別の、普通の人生を送れたのではないかと思うと、シリーズ屈指の不運なキャラクターと言わざるを得ない。





1位:デナーリス・ターガリエン

狂王と呼ばれた父エイリスが殺されたことで一家全員抹殺されかけるもなんとか逃れ、亡命者として各地をさまよい、兄ヴィセーリスにいじめられた末に、野蛮なカール・ドロゴと政略結婚。その夫と愛し合えるようになった直後、呪いで彼とお腹の子を失い、その後に寄ってくる男は暗殺者かドラゴン目当てばかり。子ども代わりのドラゴンに散々手を焼かされた挙句、ジョラー・モーモント、ミッサンディといった頼りにしていた存在を失っていき、結局は父のように暴走した末、愛したジョン・スノウに殺された。運命に翻弄され続けた人生で、意志の力でなんとか立ち向かおうとしたが、幸せな時期はあまりにも短かった。

