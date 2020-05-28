¤³¤ìËÜÅö¤ËGU¡©1Ëç¤Ç¥¥Þ¤ë¹â¸«¤¨¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®♡¥«¥é¡¼ÊÌ¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥Ç4Áª
¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡ù
GU¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä
¥«¥é¡¼¡§34 BROWN¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¿69 NAVY¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï2,990¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£
åºÎï¤Ê·Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤íÂ¦¤Ï¥´¥à¤Ê¤Î¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÈ´·²¡£²¿¤è¤ê¤³¤ì1Ëç¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¤¹¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿¥ê¥Í¥óÉ÷¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¡ý
É÷¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥ê¥Í¥óÉ÷¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¤Ç¡¢ºÂ¤ê¥¸¥ï¤äÊÝ´É»þ¤Î¥·¥ï¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõµ¡¤Ç¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥ÖÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â³Ú¥Á¥ó¡ª
¾®Êª¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥¥ì¥¤¤á¤Ë♡
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§155Ñ
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¾®Êª¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
¤³¤Ê¤ì´¶¤ò½Ð¤¹°Ù¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¸ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿♡
È©´¨¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë±©¿¥¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¢ö
¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£È¾Âµ¤Ç¤Ï¾¯¤·´¨¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ÎÊý¤¬¡¢±©¿¥¤ê¤è¤ê¤â¤ª¼êÀö¤¤¤¬³Ú¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¥Þ¥ê¥ó¥³¡¼¥Ç¡ù
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¡¢ÀÖ¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Æ¤Ð¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥ê¥ó¥³¡¼¥Ç¤Î´°À®¡£
¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÈÏ°Ï¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬UP¤¹¤ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¡ª
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Ë¡£
¥Ù¥ë¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤¬¥°¥Ã¤ÈUP¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤¬1Ëç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä«¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÇº¤à»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¡£
Ãå¿´ÃÏ¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤â³Ú¥Á¥ó¤Î¥¤¥Á²¡¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
µ»ö¶¨ÎÏ¡§GU