Snow Manが主演を務め、滝沢秀明が初めてメガホンを取る映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が、年内に全国公開されることが決まった。Snow Manは映画単独初主演となる。本作は、滝沢が演出する舞台『滝沢歌舞伎 ZERO』の初映画化。ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧といった舞台骨子を生かしつつ、映画ならではの物語を組み込み、滝沢歌舞伎の持つ日本の美、日本人の力強さ、悲しみや喜びを描き出していく。舞台『滝沢歌舞伎』は、故・ジャニー喜多川氏が企画・構成・総合演出を務め、2006年より上演されてきた。昨年は滝沢の演出、Snow Man出演で『滝沢歌舞伎 ZERO』として生まれ変わり、新橋演舞場ほかで上演された。今年7〜8月に予定されていた公演は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、装いを新たに映画プロジェクトとして始動した。主演のSnow Man(深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)は今年1月CDデビュー。昨年公開されたジャニー喜多川氏製作総指揮の『映画 少年たち』にも出演した彼らが、本作で映画単独初主演を果たす。初めてメガホンを取る滝沢は、2010年の『滝沢歌舞伎』から舞台の演出を担い、『滝沢歌舞伎 ZERO』も手掛けた。振付は、舞台と同じく五関晃一(A.B.C‐Z)が担当する。撮影は夏を予定、舞台パート部分は無観客での撮影を予定している。滝沢監督は「こんな時だからこそエンタメの力が必要だと強く感じました。滝沢歌舞伎はどんな状況でも舞台を続ける、止まる事は考えてはいけないと今まで教わってきましたので、緊急事態宣言が解除され、お客様の安全を確保出来次第、ベストな形で公開したいと考えております。今年は映像という形でお届け致しますが、滝沢歌舞伎を一番理解している私が、Snow Manの魅力を全面的に引き出し、見た事のないSnow Manの形を立体的に表現致します」としている。Snow Manは「僕たちはジャニーズとして、エンターテイナーとして、どんな時でもショーをお届けして皆さまを楽しませたい。このような事態だからこそ生まれたこの新しい挑戦を、2020年日本で1番熱いパフォーマンスにするんだ、と期待で胸が高鳴っています」と意気込む。映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』は年内全国公開。