【Amazon6月新着】FIFA汚職事件を描く『エル・プレシデンテ』の世界同時配信ほか話題作

海外・国内のドラマや映画、アニメなど豊富なコンテンツを楽しむことができるAmazon Prime Videoから、6月の注目ラインナップが到着した。海外ドラマからは『ブラインドスポット』シーズン3や、FIFA汚職事件を描く『エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜』が配信開始。洋画からは『スーサイド・スクワッド』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』などの人気作から、人気TVアニメ『ドーラといっしょに大冒険』を実写映画化した『劇場版 ドーラといっしょに大冒険』などが登場する。



Amazon Originalシリーズ『エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜』は、2015年にサッカー界を騒然とさせたFIFA汚職事件の発端となった実在の陰謀を描く全8話のドラマ。無名のBリーグ・チリサッカークラブの会長からチリサッカー協会の会長に就任したセルヒオ・ハドゥエは、サッカーの南米選手権である「コパ・アメリカ」を初めてチリで開催し初優勝に導いた人物。しかしその裏では様々な汚職や陰謀が...。ハドゥエを演じるのは麻薬王パブロ・エスコバルの一生を描くTVシリーズ『パブロ・エスコバル − 悪魔に守られた男』で主演を務めたアンドレス・パラ。『殺人を無罪にする方法』のローレル役カーラ・ソウザや『ナルコス』でパブロの妻タタに扮したパウリナ・ガイタンらもキャストに名を連ねており、本作は6月5日(金)より世界同時配信となる。





Conoce el escándalo que sacudió a la FIFA y al fútbol mundial. El Presidente llega el 5 de junio solo por Amazon Prime Video pic.twitter.com/fG3wTUOA2O -- Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) May 13, 2020

そのほか、洋画ではマーゴット・ロビーが扮する邪悪でキュートなヒロインが話題を呼んだ『スーサイド・スクワッド』や『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』なども配信スタート。

主な新着コンテンツは以下の通り。

【海外ドラマ】

<6月1日(月)より配信>

『ブラインドスポット』シーズン 3

<6月5日(金)より配信>

Amazon Original『エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜 シーズン 1』※独占配信

【洋画】

<6月10日(水)より配信>

『スーサイド・スクワッド』

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』

<6月12日(金)より配信>

Amazon Original『ヴァスト・オブ・ナイト』※独占配信

<6月19日(金)より配信>

Amazon Original『7500』※独占配信

<6月22日(月)より配信>

『ハドソン川の奇跡』

<6月25日(木)より配信>

『劇場版 ドーラといっしょに大冒険』※独占配信

<6月30日(火)より配信>

『クロール -凶暴領域-』※独占配信

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品がございます。また、配信開始日は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

(海外ドラマNAVI)

