『映画刀剣乱舞』『コンフィデンスマンJP』ロマンス編がアマプラで6月配信へ
話題の映画『映画刀剣乱舞-継承-』や『コンフィデンスマンJP -ロマンス編-』が、動画配信サービス「Amazon Prime Video」で6月に配信スタートとなることが明らかになった。
興行収入29億円超えの大ヒットを記録した長澤まさみ主演の『コンフィデンスマンJP -ロマンス編-』は6月17日から、人気ゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を初めて実写映画化して話題を呼んだ『映画刀剣乱舞 -継承-』は6月20日から配信開始となる予定。
洋画では、DCコミックスに登場する悪役が集結した映画『スーサイド・スクワッド』や、バットマンとスーパーマンの夢の競演を描いた『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』などが6月の新着コンテンツにラインナップされている。（編集部・吉田唯）
Amazon Prime Video 2020年6月の主な新着予定コンテンツ一覧
【邦画】
・6月17日『コンフィデンスマンJP -ロマンス編-』
・6月20日『映画刀剣乱舞-継承-』
【洋画】
・6月10日『スーサイド・スクワッド』
・6月10日『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
・6月12日『ヴァスト・オブ・ナイト』（Amazon Original）
・6月19日『7500』（Amazon Original）
・6月22日『ハドソン川の奇跡』
・6月25日『劇場版 ドーラといっしょに大冒険』
・6月30日『クロール −凶暴領域−』
【海外ドラマシリーズ】
・6月1日「ブラインドスポット」シーズン3
・6月5日「エル・プレシデンテ 〜南米・チリ サッカー界の闇を知る男〜 シーズン1」（Amazon Original）