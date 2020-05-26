早見沙織の誕生日企画 5月29日にライブ映像を無料配信＆本人が実況参加
早見沙織の誕生日企画として、誕生日当日の5月29日午後7時から2019年4月29日に開催された「HAYAMI SAORI Concert Tour 2019“JUNCTION”at 東京国際フォーラム ホールA」の映像が、公式YouTubeチャンネルで無料配信される。
配信当日は、早見本人が実況として参加し、画面上に早見のコメントが表示される。配信される映像は、ブルーレイ＆DVD「HAYAMI SAORI Concert Tour 2019“JUNCTION”at 東京国際フォーラム」の編集版で、ライブ映像の前後には早見のメッセージ動画も公開。映像は、5月31日までアーカイブされる。
さらに5月29日午後10時からは、ニコニコ生放送で早見の番組を再放送。「早見沙織 JUNCTIONツアーお疲れさまでした＆バースデーお祝いニコ生特番 supported by animelo mix」（19年5月29日放送）と「早見沙織『シスターシティーズ』発売記念トーク＆ミニアコースティックライブ特番 supported by animelo mix」（20年3月26日放送）の2番組を続けて放送する。（当日の配信URL：https://live2.nicovideo.jp/watch/lv326034504／タイムシフト期間：5月31日午後11時59分まで、1回のみ可能）。また公式Twitter（@hayami_official）では、5年間の活動を振り返る企画として、過去のライブ写真が公開される。