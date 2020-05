【ランキング】『シカゴ』VS『NCIS』軍配は？2019〜2020年シーズンに全米で最も見られたTV番組トップ100

2019〜2020年シーズンに全米で放送されたネットワーク、ケーブル局の番組のどれが最もよく見られたのか、平均視聴者数でランクづけしたランキングのトップ100が発表された。海外ドラマでどんな作品が上位に食い込んだのかを紹介したい。

ドラマ部門で唯一1500万人超え(1534万人)の大台に乗せ、同部門トップ(総合2位)だったのは『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。その直後に同じCBSで放送される『FBI:特別捜査班』も5位と高い位置につけた。ただ、『NCIS』のほかのシリーズ、『NCIS:ニューオーリンズ』は22位、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』は28位と、本家に比べてかなり差がついたのに対し、NBCの『シカゴ』シリーズはいずれも1100万人超えと安定した成績を残し、7位の『シカゴ・ファイア』を皮切りに、『シカゴ P.D.』と『シカゴ・メッド』が10位、11位と続いた。NBCでは『シカゴ』シリーズ同様に3シーズン更新が決まった『THIS IS US』は8位、『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』は20位と好位置につけている。

CBSとNBCを中心にネットワークが元気な一方、ケーブルの『ウォーキング・デッド』は苦戦が続いている。例年盛り上がりを見せるはずのシーズン最終回が新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で放送延期となったとはいえ、シーズン7以降、下降線を辿る視聴者数はついに537万人まで落ち込み、71位。このシーズン10はニールセンが発表する週間ランキングトップ10にもほぼ入れなかった。シーズン11、そして映画3部作で盛り返すことができるだろうか。

また、シリーズ終了となった作品もいくつかランクインしている。『HAWAII FIVE-0』は968万人を集めて堂々の21位フィニッシュ。多くの作品が製作中断の影響で最後まで放送できない中、同作はちゃんと最終回まで放送できたことも大きかったが、本来であればシーズン更新に十分な成績だけに別の理由で終了せざるを得なかったのが惜しまれる。『クリミナル・マインド FBI行動分析課』は801万人で35位。過去シーズンと異なり、全10話と短いファイナルシーズンは秋でなく冬(1月)スタートだったが、前シーズンとほぼ変わらぬ成績をあげて15年の歴史に幕を下ろした。11シーズンでお別れとなった『モダン・ファミリー』は、全2話のシリーズフィナーレが737万人と、シーズン9初回以来の700万人台に乗せて有終の美を飾っている。そして100位に滑り込んだ『グッド・プレイス』もシーズン4で終了。シリーズ開始当初800万人超だったことを思うと半分以下(356万人)に落ち込んでしまったが、固定ファンが多かったようでファイナルシーズンの視聴者数は安定しており、ちょうどいいところに落ち着いたと言えるのかもしれない。

1.『NFL Sunday Night Football』(NBC)...1999万人

2.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)...1534万人

3.『NFL Thursday Night Football』(FOX/NFL Network)...1505万人

4.『NFL Monday Night Football』(ESPN)...1275万人

5.『FBI:特別捜査班』(CBS)...1255万人

6.『ブルーブラッド』(CBS)...1196万人

7.『シカゴ・ファイア』(NBC)...1170万人

8.『THIS IS US』(NBC)...1155万人

9.『ヤング・シェルドン』(CBS)...1145万人

10.『シカゴ P.D.』(NBC)...1123万人

11.『シカゴ・メッド』(NBC)...1122万人

12.『グッド・ドクター 名医の条件』(ABC)...1082万人

13.『The Masked Singer』(FOX)...1078万人

14.『BULL/ブル 法廷を操る男』(CBS)...1061万人

15.『60 Minutes』(CBS)...1046万人

16.『9-1-1:LA救命最前線』(FOX)...1042万人

17.『ザ・ヴォイス(月曜)』(NBC)...1037万人

18.『FBI: Most Wanted』(CBS)...1020万人

19.『ザ・ヴォイス(火曜)』(NBC)...973万人

20.『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』(NBC)...970万人

21.『HAWAII FIVE-0』(CBS)...968万人

22.『NCIS:ニューオーリンズ』(CBS)...958万人

23.『グレイズ・アナトミー』(ABC)...939万人

24.『サバイバー』(CBS)...923万人

25.『9-1-1: Lone Star』(FOX)...909万人

26.『America's Got Talent Champions』(NBC)...892万人

27.『私立探偵マグナム』(CBS)...891万人

28.『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』(CBS)...891万人

29.『ステーション19』(ABC)...855万人

30.『新アメリカン・アイドル(月曜)』(ABC)...854万人

31.『Mom』(CBS)...852万人

32.『新アメリカン・アイドル(日曜)』(ABC)...834万人

33.『The Rookie』(ABC)...819万人

34.『SEAL Team/シール・チーム』(CBS)...802万人

35.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(CBS)...801万人

36.『アメリカン・ダンシングスター』(ABC)...800万人

37.『バチェラー』(ABC)...793万人

38.『The Conners』(ABC)...773万人

39.『マニフェスト』(NBC)...770万人

40.『The Neighborhood』(CBS)...769万人

41.『Tommy』(CBS)...768万人

42.『All Rise』(CBS)...764万人

43.『God Friended Me』(CBS)...762万人

44.『Bob Hearts Abishola』(CBS)...754万人

45.『MACGYVER/マクガイバー』(CBS)...750万人

46.『Man with a Plan』(CBS)...747万人

47.『A Million Little Things』(ABC)...726万人

48.『S.W.A.T.』(CBS)...725万人

49.『モダン・ファミリー』(ABC)...710万人

50.『The Unicorn』(CBS)...709万人

51.『Broke』(CBS)...692万人

52.『ブラックリスト』(NBC)...691万人

53.『クイズ$ミリオネア(木曜)』(ABC)...688万人

54.『マダム・セクレタリー』(CBS)...674万人

55.『The Last Dance』(ESPN)...671万人

56.『レジデント 型破りな天才研修医』(FOX)...670万人

57.『Carol's Second Act』(CBS)...659万人

58.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』(NBC)...646万人

59.『Last Man Standing』(FOX)...640万人

60.『Deputy』(FOX)...634万人

61.『Evil』(CBS)...629万人

62.『Bluff City Law』(NBC)...624万人

63.『Stumptown』(ABC)...596万人

64.『クイズ$ミリオネア(金曜)』(ABC)...585万人

65.『Prodigal Son』(FOX)...583万人

66.『America's Funniest Home Videos』(ABC)...570万人

67.『Emergence』(ABC)...567万人

68.『Lego Masters』(FOX)...560万人

69.『Lincoln Rhyme』(NBC)...557万人

70.『The Masked Singer: After the Mask』(FOX)...556万人

71.『ウォーキング・デッド』(AMC)...537万人

72.『Ellen's Game of Games』(NBC)...532万人

73.『それいけ!ゴールドバーグ家』(ABC)...531万人

74.『Saturday Night Football』(ABC)...519万人

75.『Shark Tank』(ABC)...493万人

76.『SONGLAND ヒットメーカーを探せ!』(NBC)...492万人

77.『アンダーカバー・ボス』(CBS)...491万人

78.『Dateline Friday』(NBC)...487万人

79.『Bless This Mess』(ABC)...472万人

80.『呪われた島 オーク・アイランドと財宝の謎』(History)...465万人

81.『American Housewife』(ABC)...450万人

82.『For Life』(ABC)...436万人

83.『20/20』(ABC)...435万人

84.『殺人を無罪にする方法』(ABC)...423万人

85.『90 Day Fiancé: Before the 90 Days』(TLC)...405万人

86.『Empire 成功の代償』(FOX)...404万人

87.『Fox College Football: Big 12 Prime』(FOX)...403万人

88.『48 Hours』(CBS)...402万人

89.『ウィル&グレイス』(NBC)...401万人

90.『Council of Dads』(NBC)...400万人

91.『Kids Say the Darndest Things』(ABC)...397万人

92.『Schooled』(ABC)...393万人

93.『The Baker and the Beauty』(ABC)...389万人

94.『Mixed-ish』(ABC)...382万人

95.『Superstore』(NBC)...381万人

96.『Black-ish』(ABC)...372万人

97.『Dateline Mystery』(NBC)...371万人

98.『Dr. Pimple Popper』(TLC)...366万人

99.『シングル・ペアレンツ』(ABC)...365万人

100.『グッド・プレイス』(NBC)...356万人

(海外ドラマNAVI)

