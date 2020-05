【Hulu6月配信作品】『ドクター・フー』最新シーズンなど日本上陸！

1963年の放送開始から愛され続けているイギリスの国民的長寿SFドラマシリーズ『ドクター・フー』の最新シーズン他、メキシコ発サスペンスドラマなどがHuluにて配信決定。Huluプレミア、6月のラインナップをご紹介。

■『ドクター・フー』シーズン12

6月24日(水)より独占配信スタート

以降、毎週水曜日に1話ずつ追加配信予定(全10話/字・吹)

前シーズンで番組史上初の女性ドクターを演じたジョディ・ウィテカーが引き続き主演を務める最新シーズン。

13代目ドクターはヤズ(マンディップ・ギル)、ライアン(トシン・コール)、グレアム(ブラッドリー・ウォルシュ)と波瀾万丈な旅を続けていたが、ドクターの宿敵の復活や懐かしい仲間の登場により、コンパニオンたちは謎めいたドクターの過去を少しずつ知っていく。そして、その複雑に入り組んだ過去現在未来にはドクター自身も知らなかった事実が隠されていた。ドクターの故郷、ガリフレイとは―。

今シーズン、映画『シャーロック・ホームズ』でホームズの兄マイクロフトを演じたスティーヴン・フライや、『ER 緊急救命室』のルカ・コバッチュ医師役でおなじみゴラン・ヴィシュニックがゲスト出演する他、35年ぶりにロバート・グレニスターがシリーズにカムバック!

■『スタン・リーのラッキーマン』シーズン3

6月9日(火)より独占配信スタート

以降、毎週火曜日に1話ずつ追加配信予定(全8話/字・吹)

マーベル作品生みの親でありアメコミ界の巨匠、スタン・リーが初めて手がけた英国TVドラマのファイナルシーズン。

ファイナルとなるシーズン3では、殺人課の刑事でありながらギャンブル依存症のハリーは前シーズンで起きた数々の死の謎と、警察署の爆破について調べていくが、権力を握る警視との確執や殺人容疑をかけられたイヴの国外逃亡により、ハリーの署内での立場はますます悪化する。幸運の腕輪から逃れたいハリーはイヴの後を追うことを口実に、腕輪が作られた香港に乗り込む。そして、ハリーを待ち受けていたのは、生涯をかけて幸運の腕輪を追い求める謎の男ブレイクだった。彼の仕掛ける戦いに、ハリーは次第に巻き込まれていく。

主人公ハリーを演じるのは、『ホビット』シリーズのジェームズ・ネスビット、イヴ役には『クリミナル・マインド FBI行動分析課』や『刑事ジョン・ルーサー』に出演するシエンナ・ギロリーが扮する。そして、第1話には惜しくも2018年に亡くなったスタン・リーがカメオ出演しているのも注目だ。

■『セニョール・アヴィラ』

6月29日(月)から独占配信スタート

以降、毎週月曜日に1話ずつ追加予定(全13話/字)

HBOグループの中で最も長い歴史を持つHBO Latin America が製作し、2017年には国際エミー賞(非英語米国プライムタイム番組部門)を受賞したメキシコ発のサスペンスドラマ。妻子を持つ、サエない普通のサラリーマンを装いながら、犯罪組織に雇われた冷酷な殺し屋という顔を併せ持つ男アヴィラを主人公に、緊張感漂うストーリー展開と、様々な思惑が混ざり合う。

二つの世界のはざまで苦悩する主人公を『ベター・コール・ソウル』でラロ・サラマンカを演じる実力派俳優トニー・ダルトンが好演。

(c) BBC Studios/『スタン・リーのラッキーマン』シーズン3 (c) Carnival Film & Television Limited 2018. ALL RIGHTS RESERVED./『セニョール・アヴィラ』(c)HBO OLE PARTNERS